ANKARAGÜÇLÜLER'DEN GÖRKEMLİ BEŞTEPE ZİYARETİ

Foto Albümü Ankaragüçlüler'den görkemli Beştepe ziyareti 8 FOTO

Ankaragücü, TFF 1.Lig 14. haftada karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam ederken, sarı-lacivertli taraftarlar, takımını Beştepe Tesisleri'nde ziyaret etti.

Ali İmdat: "Umarım tarihe geçecek bir başarıyı yakalarız"

Yoğun katılım ile gerçekleşen ziyarette, Gecekondu tribün lider Ali İmdat takıma güvendiklerini belirtirken, “Bu camia çok zorluklar çekti, ancak hiç bir zaman yılmadı. Umarım tarihe geçecek bir başarıyı yakalarız. Her zaman arkanızdayız” ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal: "Tek gayemiz taraftarlarımızı mutlu etmek"

Sezon başından beri büyük sıkıntılar çektiklerini ancak hiç bir zaman bunu bahane etmediklerini belirten Teknik Direktör İsmail Kartal, “Bu sıkıntılar ile sezona başladık, tabi ki de alışma süreci bizim için çok büyük bir engeldi. Ancak bu süreci aştık ve yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Tek gayemiz taraftarlarımızı mutlu etmek” dedi.

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Sezon başında kaybedilen puanlardan ötürü fevri davrandıklarını belirten Gecekondu'nun Basın Sözcüsü Serhat Kahveci, “Bizler, sizlere inanıyoruz. Kazanıp kazanmamanız bundan sonra önemli değil. Biz her zaman arkanızdayız ve destekçiniziz. Burada bu sezon başarıyı yakalamak ve tarihe geçmek bu takımın elindedir. Bu taraftar yıllar geçse de kimseyi unutmaz, hep beraber başaralım ve siz bu kulübün tarihine geçin” ifadelerini kullandı.

Çiçek ve tatlı ikramının ardından, özellikle Teknik Direktör İsmail Kartal lehine tezahüratta bulunan ve kendisine büyük sevgi gösteren taraftarlar, Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcular ile bol bol resim çektirdi.

Ümraniyespor karşısında başarı dileyen Güçlüler, daha sonra Beştepe Tesisleri'nden ayrıldı.