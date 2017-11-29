ANKARAGÜCÜ, AVRUPA'NIN LİSTESİNDE!

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü gümbür gümbür geliyor

Son 9 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlikle çıkışa geçen Ankaragücü, Avrupa'nın en formda takımlarına arasına girdi.

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren sarı-lacivertliler, 9'da 9 yapan Manchester City ve PSV Eindhoven'dan sonra Valencia ile birlikte Avrupa'nın tüm liglerinde en fazla puan toplayan 3'üncü takım olmayı başardı.

Bu arada İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde bu hafta sonu lider Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kazanması halinde TFF 1. Lig'de zirveye kurulacak olan Başkent temsilcisinde zorlu mücadele öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.