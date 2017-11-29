﻿
Dev kaleci ve futbolcu heykeli kaldırıldı
﻿
Site İçi Arama
﻿

DEV KALECİ VE FUTBOLCU HEYKELİ KALDIRILDI

Dev kaleci ve futbolcu heykeli kaldırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada havaalanı yolundaki dev kaleci ve futbolcu heykelinin trafik güvenliği nedeniyle kaldırıldığı belirtildi.

519 Okunma

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda bulunan ve uzun bir süredir çalışmayan yaprak figürlü led ekranın gerekli onarım ve bakım yapıldıktan sonra eski yerine konulacağını açıkladı. Belediye'den yapılan açıklamada havaalanı yolundaki dev kaleci ve futbolcu heykelinin ise trafik güvenliği nedeniyle kaldırıldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada; 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda bulunan ve çok uzun bir süredir çalışmayan yaprak figürlü led ekranın dün gece tamir ve bakımının yapılması amacıyla kaldırıldığı, gerekli onarım ve bakımının yapılmasından sonra tekrar meydanın göbeğinde bulunan eski yerine aynı şekilde konulacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, havaalanı yolu, Saray mevkiinde yol üzerinde bulunan dev futbolcu ve kaleci heykellerinin ise trafik güvenliğini sıkıntıya sokması nedeniyle kaldırıldığı da kaydedildi.

ETİKETLER
Tuna Yılmaz: "İsmail Kartal'dan helallik aldım!"
1
Ankaragüçlüler'den görkemli Beştepe ziyareti
Ankaragücü, Avrupa'nın listesinde!
Buz: "Hedeflerimiz uzun vadeli olamayacak"
1
Özat: "Kaz yemeden gidiyorum ama..."
Osmanlıspor avantajı kaptı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿