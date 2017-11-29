DEV KALECİ VE FUTBOLCU HEYKELİ KALDIRILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda bulunan ve uzun bir süredir çalışmayan yaprak figürlü led ekranın gerekli onarım ve bakım yapıldıktan sonra eski yerine konulacağını açıkladı. Belediye'den yapılan açıklamada havaalanı yolundaki dev kaleci ve futbolcu heykelinin ise trafik güvenliği nedeniyle kaldırıldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada; 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda bulunan ve çok uzun bir süredir çalışmayan yaprak figürlü led ekranın dün gece tamir ve bakımının yapılması amacıyla kaldırıldığı, gerekli onarım ve bakımının yapılmasından sonra tekrar meydanın göbeğinde bulunan eski yerine aynı şekilde konulacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, havaalanı yolu, Saray mevkiinde yol üzerinde bulunan dev futbolcu ve kaleci heykellerinin ise trafik güvenliğini sıkıntıya sokması nedeniyle kaldırıldığı da kaydedildi.