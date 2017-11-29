ÖZAT: "KAZ YEMEDEN GİDİYORUM AMA..."

İLİŞKİLİ HABER Gençlerbirliği, sürprize izin vermedi!

Kars 36 Spor'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Özat, "Balıkesirspor ve Altınordu'yu elemek herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu anlamda rakibimizi ve bütün Kars'ı tebrik ediyorum. Muhteşem bir seyirci ve Süper Lig'de bile neredeyse benzerine rastlamadığımız bir görüntü vardı. Mağlup oldukları bir maçta bile takımlarını desteklediler. Oyuncular onlarla ne kadar gurur duysa azdır. Taraftarlar da oyuncularıyla ne kadar gurur duysa azdır. Elde ettikleri başarılardan dolayı onları kutluyorum. Önemsediğimiz bir maçtı. Bu tür maçlar her türlü sonuca gebe yenilebilirdik. Saha, hava koşulları rakibimizin alışık olduğu şekildeydi ama kazanmasını bildik. İkinci maç için büyük bir avantaj elde ettik." ifadelerini kullandı.



Kendileri için Kars'ta maç oynamanın güzel bir hatıra olduğunu anlatan Özat, "Geldiğimiz günden beri ilgi, alaka, her deplasmanda görebileceğiniz şekilde değildi. Yenilmelerine rağmen maçtan sonra gösterdikleri coşku, sevgi... Onlara bir daha teşekkür ediyorum. İlk defa geldim Kars'a. Kaz yemeden gidiyorum ama önemli olan yenilmeden gitmekti. Kazı bir daha geldiğimizde yeriz. İnşallah Kars 36 Spor hak ettiği yerlere gelir." diyerek sözlerini tamamladı.