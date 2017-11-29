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Osmanlıspor avantajı kaptı
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OSMANLISPOR AVANTAJI KAPTI

Osmanlıspor avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Osmanlıspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Osmanlıspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

Maçın önemli anları

28. dakikada Osmanlıspor 1-0 öne geçti. Payam'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Doukara, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

45. dakikada ceza sahasının sağında son çizgiye inen Koray Altınay, ortasını uzak kale direğine doğru yaptı. Doukara'nın gelişine vuruşunda, top yan direğe çarparak dışara gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Eren Tozlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Dening'in, dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

74. dakikada Osmanlıspor'un İranlı futbolcusu Payam, üst üste attığı çalımların ardınan topu ceza yayı üzerindeki Regattin'e aktardı. Fas asıllı futbolcu da şık bir vuruşla Osmanlıspor'u bir kez daha öne geçirdi: 2-1

84. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor savunmasının hatasında topu kapan Doukara, pasını soldan ceza sahasına giren Serdar Gürler'e verdi. Serdar'ın önünü boşalttıktan sonra çektiği şutta kaleci Farnolle gole izin vermedi.

88. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Umar'ın pasında sağdan ceza sahasına giren Doukara, topu içeriye çevirdi. Hasan Kılıç, müsait pozisyonda takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1

Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Osmanlıspor, rövanş öncesi avantaj elde etti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Barış Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Metin

Osmanlıspor: Karcemarskas, Koray Altınay, Ninaj, Prochazka, Ali Eren İyican, Luiz Carlos, Hasan Kılıç, Payam (Dk. 82 Umar), Regattin (Dk. 89 Tugay Kacar), Doukara, Cikalleshi (Dk. 65 Serdar Gürler)

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Sincere Seth, Arturo Mina, Cissokho, Ferhat Canlı (Dk. 46 Rahman Buğra Çağıran), Azubuike, Diallo (Dk. 77 Aytaç Kara), Dia (Dk. 68 Adem Büyük), Barazite, Dening, Eren Tozlu

Goller: Dk. 28 Doukara, Dk. 74 Regattin, Dk. 88 Hasan Kılıç (Osmanlıspor), Dk. 57 Dening (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Regattin, Dk. 82 Payam (Osmanlıspor), Dk. 63 Sincere Seth, Dk. 68 Eren Tozlu, Dk. 76 Diallo (Evkur Yeni Malatyaspor)
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