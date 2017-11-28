MUSTAFA TUNA: "YİĞİNER İLE DETAYLI GÖRÜŞECEĞİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankaragücü'ne imkanlarda doğrultusunda yardım edeceklerini söyleyerek, "Büyükşehir olarak imkanlarımız ne, ne yapabiliriz bakmamız lazım. Hiçbir şey yapamazsak dua ederiz ama banane diyemeyiz" diye konuştu

Ankaragücü taraftarlarının sosyal medya üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya yardım çağrısında bulunması sonrası Tuna, "Az kaldı, Her şey adım adım. Bir çözüm yolu bulacağız" cevabını vermişti. Aynı cevapta, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile bu konuda hakkında görüşeceklerini belirten Başkan Tuna, "Ezbere bir şey söylemek istemiyorum. Mehmet Başkan ile beraber bir çözüm bulacağız İnşallah" ifadelerini kullanmıştı.

"MEHMET BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞİZ"

Yıllardır borç yığını ile mücadele eden Ankaragücü'ne Süper Lig yolunda nasıl bir nasıl bir destek sağlayacağı sorulan Başkan Tuna, "Mehmet Başkanla henüz tam bir görüşme yapmadık. Ankaragücü'nün Süper Lig'e çıkma durumu nedir, ne değildir, bir çok şeyin konuşulması lazım. Detaylı bir görüşme yapmadan bir şey söylemenin manası yok. Mehmet Başkanla görüşeceğiz" dedi.

"ANKARAMIZIN KULÜPLERİNİN İMKANLARININ GENİŞLEMESİNİ İSTERİZ"

Doğmamış çocuğa don biçilemeyeceğini hatırlatan Başkan Tuna, "Biz kulüplerimize imkanlarımız ölçüsünde katkı sağlamayı isteriz. Spora destek vermemiz gerekiyor. Ankaramızın kulüplerinin imkanlarının genişlemesini isteriz, tabi bu bizim de imkanlarımıza bağlı. Dolayısıyla ben şimdi, olmamış bir şeyden ya da olacakla borç ödemem. Gelecekten bir şey söylemek doğru olmaz. Büyükşehir olarak imkanlarımız ne, ne yapabiliriz bakmamız lazım. Hiçbir şey yapamazsak dua ederiz ama banane diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

"BİR TEK BİZİMLE OLMAZ"

Başkan Tuna, tüm sporcuların özellikle de amatörlerin daha şartlarda spor yapmalarını istediklerini belirterek, "Gençlerimizin, dünya şampiyonlukları getirmelerinde bizim de tuzumuz olursa memnun oluruz. Ama bir tek bizimle olmaz, her kesimin buna katkı sağlaması gerekiyor" dedi. Ankara'nın Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Ankaragücü takımları olduğunu vurgulayan Tuna, şöyle devam etti:

"Ankaragücü tarihi bir takım, Ankara'yı yıllarca temsil etmiş bir takım. Onun da Süper Lig'de şampiyonluğa yürümesini canı gönülden isteriz. Bugün nasıl, Bursaspor ya da Beşiktaş nasıl şampiyon olmak istiyorsa, Ankaragücü de şampiyon olmak ister. Biz de memnun olur seviniriz. Ama tekrar söylüyorum. Ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım deyip, ayaküstü ezbere konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Mehmet Başkanla konuşuruz, konuşmakta sakınca yok. Gönlümden geçen, her şey güzel olsun. Sen şimdi bir evin ihtiyaçları hemen yarın sabah bitmesini istemez misin? İstersin ama imkanlar, şartlar ne elveriyorsa o kadar olur."