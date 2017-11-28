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Gençlerbirliği, sürprize izin vermedi!
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GENÇLERBİRLİĞİ, SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ!

Gençlerbirliği, sürprize izin vermedi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Kars 36 Spor'u 2-1 yendi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Kars 36 Spor'u 2-1 yendi.

38. dakikada sağ kanattan gelişen Kars 36 Spor atağında, ceza alanı dışında topla buluşan Şükrü Can Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanı dışına çıktı.

52. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Konuk ekibin sağ taraftan kullandığı kornerde Alper Uludağ'dan seken topla buluşan Murat Duruer, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

68. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Ahmet İlhan Özek'in ortasında Muric arka direkte meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

86. dakikada Kars 36 Spor skoru 2-1'e getirdi. Ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, ceza alanında topla buluşan Burak Can Akıncı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası

Kars 36 Spor: 1 - Gençlerbirliği: 2

Stat: Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslüm Güven

Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Bersan Duran

Kars 36 Spor: Aykut Demirdelen, Yılmaz Dora, Samet Tosun, Sarper Salih Ağca, Nazım Berat Karaali, Sabahattin Genç, Abdurrahman Kırmacı (Dk. 69 Emrah Turan) Bulut Akbaş, Nurettin Ecevit, Şükrü Can Yılmaz (Dk. 84 Burak Can Akıncı), Hakan Tice (Dk. 81 Kante)

Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Yıldırım Mert Çetin, Ahmet İlhan Özek (Dk. 83 Ahmet Oğuz) Scekic, Murat Duruer, N'Diaye, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Orhan Şam, Mehmet Taş (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Muric

Goller: Dk. 52 Murat Duruer, Dk. 68 Muric (Gençlerbirliği), Dk. 86 Burak Can Akıncı (Kars 36 Spor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Muric, Dk. 73 N'Diaye, Dk. 82 Ahmet İlhan Özek, Dk. 85 Scekic (Gençlerbirliği), Dk. 87 Burak Can Akıncı (Kars 36 Spor)

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