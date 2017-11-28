CEMAL AYDIN: "ANKARAGÜCÜ'NE CEMAATÇİ OYUNCU VE HOCA SOKMADIM"

Ankaragücü'nün eski başkanlarından Cemal Aydın, FETÖ'nün futbolun içine sızdığı dönemdeki yaşadıklarını Futbol Arena'ya anlattı.

Ankaragücü eski başkanı Cemal Aydın'ın FETÖ'ye ilişkin açıklamaları

Son derece çarpıcı ifadeler kullanan Cemal Aydın, “FETÖ'nün kulüplerin içine sızdığı dönemde onlara karşı dik durdum. Kulübe cemaatçi topçu sokmadım, hoca almadım, kulüpleri uyardım oğlumu “şarampol” soruşturmasında gözaltında alıp, 27 gün cezaevinde tuttular” diye konuştu.

Eski Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın'dan FutbolArena'ya yıllar sonra önemli bir açıklama geldi. “Kulüp başkanlığım döneminden FETÖ'ye karşı dik durdum, oğlumu tutukladılar” ifadelerini kullandı.

Futbolda da FETÖ'ye karşı operasyonlar devam ediyor. Bu operasyonlar ele alan FutbolArena, “DOSYA” da FETÖ'nün futbolun içine nasıl sızdığı, futbolda FETÖ'ye karşı operasyonlardaki son durumu işledi.

FETÖ ÖZELLİKLE BELEDİYE TAKIMLARINI KULLANDI

FETÖ'nün özellikle 2000 yılından itibaren tüm kulüplerin içine etkin bir şekilde girmeye başladığını söyleyen Eski Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın “Hiç kimse kusura bakmasın ama FETÖ özellikle belediye takımlarını ele geçirmeye, oyuncu oynatmaya, oralara teknik adam yollamaya başladı” dedi.

FETÖ'YE KARŞI DİK DURDUM; OĞLUMU TUTUKLADILAR

Cemal Aydın “Kulüpler Birliği Başkan Yardımcılığı yaptığım dönemde, bu konuları konuştuk. Kulüpleri uyardık. Ankaragücü'nde FETÖ'nün takıma sızmaması için dik durdum, onlara yakın futbolcu, teknik adam almadım. Şüphelendiğim birinin görevine son verdim. Sonunda 2008 yılında “Şarampol” soruşturması adı altında karayolları ihalelerine yönelik bir operasyonda oğlumu gözaltına aldılar. 27 gün cezaevinde kaldı. Bu olayın mucitleri; savcısı, polisi, hakimi biri dışında şimdi hepsi cezaevinde” dedi.

ŞARAMPOL OPERASYONU NEYDİ?

2008 yılında yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'nde bazı ihalelerde “yolsuzluk” iddiaları üzerine operasyon yapan polis, 40'tan fazla işadamı ve kamu görevlisini gözaltına almıştı. Bu isimlerden biri de Eski Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın'ın oğlu Cem Aydın'ındı.

Cemal Aydın'ın verdiği bilgiye göre Cem Aydın, 27 gün cezaevinde kaldı.