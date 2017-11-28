﻿
Cemal Aydın: "Ankaragücü'ne cemaatçi oyuncu ve hoca sokmadım"
﻿
Site İçi Arama
﻿

CEMAL AYDIN: "ANKARAGÜCÜ'NE CEMAATÇİ OYUNCU VE HOCA SOKMADIM"

Eski Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın, ""Ankaragücü'nde FETÖ'nün takıma sızmaması için dik durdum, onlara yakın futbolcu, teknik adam almadım. Şüphelendiğim birinin görevine son verdim" dedi.

2073 Okunma

Ankaragücü'nün eski başkanlarından Cemal Aydın, FETÖ'nün futbolun içine sızdığı dönemdeki yaşadıklarını Futbol Arena'ya anlattı.

Ankaragücü eski başkanı Cemal Aydın'ın FETÖ'ye ilişkin açıklamaları

Son derece çarpıcı ifadeler kullanan Cemal Aydın, “FETÖ'nün kulüplerin içine sızdığı dönemde onlara karşı dik durdum. Kulübe cemaatçi topçu sokmadım, hoca almadım, kulüpleri uyardım oğlumu “şarampol” soruşturmasında gözaltında alıp, 27 gün cezaevinde tuttular” diye konuştu.

Eski Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın'dan FutbolArena'ya yıllar sonra önemli bir açıklama geldi. “Kulüp başkanlığım döneminden FETÖ'ye karşı dik durdum, oğlumu tutukladılar” ifadelerini kullandı.

Futbolda da FETÖ'ye karşı operasyonlar devam ediyor. Bu operasyonlar ele alan FutbolArena, “DOSYA” da FETÖ'nün futbolun içine nasıl sızdığı, futbolda FETÖ'ye karşı operasyonlardaki son durumu işledi.

FETÖ ÖZELLİKLE BELEDİYE TAKIMLARINI KULLANDI

FETÖ'nün özellikle 2000 yılından itibaren tüm kulüplerin içine etkin bir şekilde girmeye başladığını söyleyen Eski Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın “Hiç kimse kusura bakmasın ama FETÖ özellikle belediye takımlarını ele geçirmeye, oyuncu oynatmaya, oralara teknik adam yollamaya başladı” dedi.

FETÖ'YE KARŞI DİK DURDUM; OĞLUMU TUTUKLADILAR

Cemal Aydın “Kulüpler Birliği Başkan Yardımcılığı yaptığım dönemde, bu konuları konuştuk. Kulüpleri uyardık. Ankaragücü'nde FETÖ'nün takıma sızmaması için dik durdum, onlara yakın futbolcu, teknik adam almadım. Şüphelendiğim birinin görevine son verdim. Sonunda 2008 yılında “Şarampol” soruşturması adı altında karayolları ihalelerine yönelik bir operasyonda oğlumu gözaltına aldılar. 27 gün cezaevinde kaldı. Bu olayın mucitleri; savcısı, polisi, hakimi biri dışında şimdi hepsi cezaevinde” dedi.

ŞARAMPOL OPERASYONU NEYDİ?

2008 yılında yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'nde bazı ihalelerde “yolsuzluk” iddiaları üzerine operasyon yapan polis, 40'tan fazla işadamı ve kamu görevlisini gözaltına almıştı. Bu isimlerden biri de Eski Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın'ın oğlu Cem Aydın'ındı. 

Cemal Aydın'ın verdiği bilgiye göre Cem Aydın, 27 gün cezaevinde kaldı.

  • FUTBOL ARENA - AYDIN CİNGÖZ
ETİKETLER #MKE Ankaragücü #Antalyaspor #Atiker Konyaspor #Alanyaspor #Beşiktaş #Bursaspor #Demir Grup Sivasspor #Evkur Y.Malatyaspor #Fenerbahçe #Galatasaray #Gençlerbirliği #Göztepe #K Karabükspor #Kasımpaşa #Kayserispor #M.Başakşehir #Osmanlıspor #Akhisar Bel. #Trabzonspor #Adana Demirspor #Adanaspor #Giresunspor #Altınordu #Balıkesirspor Baltok #Boluspor #BB Erzurumspor #Çaykur Rizespor #Denizlispor #Elazığspor #Eskişehirspor #Gaziantepspor #Gazişehir Gaziantep FK #İstanbulspor #Manisaspor #Samsunspor #Ümraniyespor #Afjet Afyonspor #Amed Sportif #Bodrum Bel. #Bucaspor #Etimesgut Bld. #Eyüpspor #Hatayspor #İnegölspor #Kastamonuspor 1966 #Keçiörengücü #Kocaeli Birlik Spor #Mersin İdmanyurdu #Sancaktepe Bel. #Sarıyer #Sivas Belediyespor #Tokatspor #Tuzlaspor #Menemen Bel. #Altay #Bandırmaspor #Bugsaş Spor #Fatih Karagümrük #Fethiyespor #Gümüşhanespor #Hacettepe Spor #K.Maraşspor #Karşıyaka #A. Selçukspor #Nazilli Belediyespor #Niğde Belediyespor #Pendikspor #Sakaryaspor #Şanlıurfaspor #Kırklarelispor #Silivrispor #Z. Kömürspor #12 Bingölspor #Batman Petrol #Bayburtspor #Bayrampaşa #Bergama Bel. #Çatalca Spor #Dardanelspor #Düzcespor #Erbaaspor #Erzin Belediyespor #H.E. Adıvarspor #Kemerspor 2003 #Kozan Bel.SK #Manisa BŞB.SK #Ofspor #Orhangazispor #Yomraspor #1461 Trabzon #A. Bağcılar #Anagold 24Erzincanspor #Ankara Demirspor #Darıca G.Birliği #Diyarbekirspor #Gölcükspor #K.Erciyesspor #Kırıkhanspor #Muğlaspor #Pazarspor #Tire 1922 Spor #Van BŞB #Yeşil Bursa #Adliyespor #Aydınspor 1923 #Düzyurtspor #Büyükçekmece Tepecikspor #Cizrespor #Çorum Bel. #Elaziz Belediyespor #Karacabey Birlik #Kızılcabölükspor #Kocaelispor #Payas Bel. #Sultanbeyli Bel. #Tarsus İdman Yurdu #Tekirdağspor
2
Ümit Özat: "Diplomamı yırtarım, bir lira istemem!"
Bülent Atlas, Kon TV'de Murat Kandazoğlu'nun konuğu oldu
Gecekondu'dan cevap: "Ümit Özat'ı kaile alacak durumumuz yok"
'1923 Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği' açıldı
1
Gençlerbirliği kafilesi kupa mücadelesi için Kars'ta
9
Bilin bakalım Ümit Özat, tribündeki Ankaragüçlüleri nasıl tespit etmiş...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Ismetpasali
28 Kasım 201702:08
Bize ne kardesim bu heriften gormek isteyen kim?? Birileri kasitli olarak Ankaragucunu sallamaya calisiyor yine.basaramazsiniz bizi yikamazsiniz.yiginerle ayaga kalktik yiginerle geliyoruz
﻿