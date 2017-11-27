KAYSERİSPOR 1 - M.BAŞAKŞEHİR 1

Kayserispor 1 - M.Başakşehir 1
Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Kayserispor ile M.Başakşehir Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kayserispor: Muammer Yıldırım, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Tiago Lopes, Ryan Mendes, Fernando Boldrin (64' Güray Vural), Şamil Cinaz (77' Gonzalo Espinoza), Stephane Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut (85' Nikola Stojiljkovic)
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
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M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Gökhan İnler, Marcio Mossoro, Edin Visca, Kerim Frei (75' Stefano Napoleoni), İrfan Can Kahveci (76' Hakan Özmert), Emmanuel Adebayor (81' Mevlüt Erdinç)
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, Hakan Yemişken, Kutluhan Bilgiç
Goller: DK 9: Umut Bulut (Kayserispor), DK 39: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 39: Tiago Lopes (Kayserispor), DK 39: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 48: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir), DK 73: Stephane Badji (Kayserispor)
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