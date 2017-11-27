﻿
Kayserispor 1 - M.Başakşehir 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

KAYSERİSPOR 1 - M.BAŞAKŞEHİR 1

Kayserispor 1 - M.Başakşehir 1

Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Kayserispor ile M.Başakşehir Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

292 Okunma

Kayserispor 1 - M.Başakşehir 1

Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Kayserispor ile M.Başakşehir Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Tiago Lopes, Ryan Mendes, Fernando Boldrin (64' Güray Vural), Şamil Cinaz (77' Gonzalo Espinoza), Stephane Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut (85' Nikola Stojiljkovic)

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Gökhan İnler, Marcio Mossoro, Edin Visca, Kerim Frei (75' Stefano Napoleoni), İrfan Can Kahveci (76' Hakan Özmert), Emmanuel Adebayor (81' Mevlüt Erdinç)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, Hakan Yemişken, Kutluhan Bilgiç

Goller: DK 9: Umut Bulut (Kayserispor), DK 39: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 39: Tiago Lopes (Kayserispor), DK 39: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 48: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir), DK 73: Stephane Badji (Kayserispor)

﻿

1
Cemal Aydın: "Ankaragücü'ne cemaatçi oyuncu ve hoca sokmadım"
İşte Kayserispor - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler
İşte 13. haftanın hakemleri
3
Gençlerbirliği - Kayserispor maçının ardından gergin anlar yaşandı
6
Gençlerbirliği'nde istenilen bir türlü olmuyor!
Gençlerbirliği - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿