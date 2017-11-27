ÜMİT ÖZAT: "DİPLOMAMI YIRTARIM, BİR LİRA İSTEMEM!"

Süper Ligde, kritik derbiyi 2-0 kaybeden ve son basamakta kalan Gençlerbirliği’nde takımın başına yeniden Teknik Direktör olarak Ümit Özat’ın getirilmesi, daha çok tartışılacak gibi duruyor. Bu gelişme, camianın tepkisini çekerken, kırmızı-siyahlı ekipte; dördüncü Mesut Bakkal dönemi, üçüncü Fuat Çapa dönemi, ikinci Ümit Özat dönemi gibi, dönem adlandırmasına, yeni bir halka ekledi.

Sezon başındaki transfer yapılanmasında, Başkan Murat Cavcav ile Ümit Özat’ın yürüttüğü politika, ilk maçlardaki başarısız sonuçlar ve teknik adamın yaptığı çıkışlarla başlayan tartışmaların ardından, genç teknik adamla yollar ayrılırken, yaklaşık 3 ay sonra yeniden kader birliği yapılması, yeni iddiaların ortaya atılmasının yolunu açtı.

Şimdi filmi biraz geriye saralım ve Gençlerbirliği, duayen Başkan İlhan Cavcav’ın adını taşıyan sezonda neden başarısız gidiyor, perde arkasında neler yaşanıyor, bir göz atalım.

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YÖNETİCİLER ACİL MÜDAHALE İSTEDİ

Gençlerbirliği; Serdar, Aydın, Selçuk gibi önemli isimlerini kaybedip, son dönemde düşüşe geçen yerli, Avrupa piyasasında da tanınmayan yabancı isimleri kadroya katıp sezona başladığında, işlerin yolunda gitmeyeceği, hazırlık maçlarında ve TSYD Kupası’nda kendini göstermişti. Kötü saha sonuçlarının yanı sıra, Özat’ın, ortamı geren ve yönetimi de taca çıkaran açıklamalarına tepki gösteren 4 yönetici, gidişatın iyi olmadığını, Özat’ın uyarılması gerektiğini belirten yazılı bir deklarasyon hazırladı. Yöneticiler, erken bir operasyonun şart olduğunu dile getirirken, belirledikleri 8 isimden 3’ünün gönderilmesini, yine belirledikleri 8 isimden 3’ünün transferinin şart olduğunun altını çizdi. O dönem bu çıkışı yapan yöneticilerde, “Takım düşerse, yönetim de başkan da düşer” görüşü hakimdi. Yöneticiler, bu girişimi hayata geçirebilmek için kulüp menajeri ve başkanın kardeşi ile temasa geçmelerine rağmen, başkanı ikna etmeyi başaramadı ve bu çıkış başkan cephesinde karşılık bulmadı.

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BİR SESSİZLİK ANLAŞMASI MI VAR

Ligin 3. haftasında, takım F.Bahçe’ye 2-1 yenilirken, daha bir kaç gün önce başkan tarafından destek verilen Ümit Özat ile yollar ayrıldı. Mesut Bakkal, 4. kez göreve getirildi. Özat’ın gönderilmesi ve Bakkal’ın Beştepe’ye gelişinde, bir çok yöneticinin haberinin olmaması, o dönemin tartışılan en önemli detaylarıydı. Özat’ın, giderken son kuruşuna kadar parasını aldığı belirtilirken, teknik adamlıktan uzaklaştırılması ile ilgili kulübü sıkıntıya sokacak açıklama yapmaması ilginçti. Başkan ile aralarında, bir sessizlik anlaşması olduğu, şeklinde yorumlar yapılırken, o dönem için pek bir anlam ifade etmeyen, ‘Geri dönmek için gidiyor’ iddiaları, şu an gelinen durumu farklı bir boyuta taşımış durumda.

Transfer sezonun bitimine çok az bir süre kala Beştepe’ye gelen Bakkal, takımın başına geçerken 3 oyuncu istemiş, hatta isimlerini de vermişti. Ancak, o dönemde tatile çıktığı ve kendisine bir türlü ulaşılamadığı belirtilen Başkanın, transfer süresinin bitiminden hemen sonra telefonunu açtığı iddiası, çok dikkat çekiciydi. Takıma her fırsatta güvendiğini dile getiren başkan, bu düşüncesini farklı bir yolla göstermiş, hiç bir oyuncu alınmadan, yola devam edilmişti.

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ARALARINDAKİ İLETİŞİM KOPMADI

Mesut Bakkal’ın göreve gelmesinin ardından Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında alınan galibiyetler, Beştepe’deki havayı ısıtırken, puan kayıplarının yaşanmaya başladığı, takımın ivme yitirdiği dönemler, sıkıntının büyüdüğü dönemlerdi. Hatta, Beşiktaş maçı kaybedilirse, takımın başına yeniden Özat getirilecek iddiaları, Başkan Murat Cavcav ile Teknik Direktör Ümit Özat arasındaki iletişimin hiç kopmadığını ortaya koyuyordu. Mesut Bakkal da görevden alındıktan sonra yaptığı basın toplantısında, üstü kapalı olarak bu durumu anlatmaya çalıştı. Bakkal, bunu üstü kapalı yaparken, Özat’ın, görevi bıraktıktan sonra Cavcav ile yaptığı görüşmelerde, takımın kötü gidişinin, mevcut teknik adamın yanlış oyuncu tercihlerinden kaynaklandığını, kendisinin getirdiği oyuncuları tanımadığı için verim alamadığını söylediği ileri sürüldü. Hatta, Özat’ın “Jeiltonu ben getirdim, benim oynatma şansım olmadı. Diğerlerinin de futbol dilinden ben anlarım” dediği iddia edildi. Atiker Konyaspor ile oynanan ve 2-1 kaybedilen hazırlık maçı ise Ümit Özat’ın, dönüş yolunu açtı.

Çünkü o maçta Başkan Cavcav takımı hiç beğenmedi.

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KİM ÇIKARSA TAKIMDAN ONU GÖNDERELİM

Kritik Kayserispor maçı 2-1 yitirilince de başkan Cavcav, Mesut Bakkal ile yolları ayırma kararını verdi. Uzun süredir, Özat kafasının bir yerindeydi ancak süreci hızlandıran gelişme. Mesut Bakkal ile başkan arasında geçen, devre arasında yapılacaklarla ilgili toplantıda, Bakkal’ın kullandığı sözlerdi. Başkanın, “Takımdan kimleri gönderilim” şeklindeki sorusuna Bakkal’ın, verdiği ‘Torbaya isimleri atalım kim çıkarsa gönderelim” sözleri oldu. Başkan, bu sözlerde, hocanın takıma güveni kalmadığı izlenimini aldı ve operasyonu tamamladı. Yöneticilerin yine bir çoğunun bu karardan haberi yoktu. İki yönetici, Mesut Bakkal’a bu kararı tebliği ederken, uzlaşı konusunda zorluk çıkarmamasını söyledi.

Gençlerbirliği’ne gelirken 500 bin TL peşin, aylık 100 bin TL maaşa anlaşan Bakkal’ın, ertesi gün hesabına da 1 milyon 50 bin TL tazminatı yatırıldı.

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İş artık Özat’ın yeniden takımın başına getirilmesine kaldı. Camianın tepkisi, “Bu takımı Özat kurdu. Oyuncuları Özat tanıyor. Çocuklarla kampı geçiren kendisiydi. Bu ekibi ancak o toparlar” sözleri ile azaltılması planlanırken, Özat’tan da rahat durması ve polemiklere girmemesi istenecekti.

Görüşmeler sırasında, Özat’ın, “Bu takımı ligde tutmazsam antrenörlük diplomamı yırtarım. Bir lira da istemem” sözleri, başkan üzerinde çok etkili oldu. Bu gelişmelerin ardından da Özat, Beştepe’deki ikinci mesaisine başladı.