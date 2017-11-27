Bülent Atlas, Kon TV'de Murat Kandazoğlu'nun konuğu oldu

Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Kon TV’deki yayınlanan Spor Dünyası adlı programa katıldı.
Bülent Atlas, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu’nun bu programda, Sporanki Genel Yayın Yönetmeni Orhan Sal ile birlikte konuk oldu.
Ankara takımlarının masaya yatırıldığı bu programda, Süper Lig’de zor günler geçiren Gençlerbirliği ve TFF 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Ankaragücü’nün son durumu değerlendirildi.
Yeniden Gençlerbirliği’nin başına geçen Ümit Özat’ın tercihleri ve Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın başarılı uygulamalarının konuşulduğu yayında, iki takımın ileriki haftalarda neler yapabileceği konusunda fikir yürütüldü.