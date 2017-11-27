GECEKONDU'DAN CEVAP: "ÜMİT ÖZAT'I KAİLE ALACAK DURUMUMUZ YOK"

Gençlerbirliği Kulübü Teknik Direktörü Ümit Özat’ın Osmanlıspor - Gençlerbirliği karşılaşmasında Gençlerbirliği tribünlerden taraftarın kendisini istifaya çağırması üzerine basın toplantısı sırasında “Galiba o taraftarların içinde Ankaragücü taraftarı da var” iddialarına Ankaragücü Gecekondu taraftar grubu lideri Ali İmdat cevap verdi.

Gecekondu Lideri Ali İmdat, Ankaragücü taraftarının başka bir maça gitmeyeceğini ifade etti. İmdat, “Ankaragücü maçlarından hariç bizim taraftarımız maça ilgi göstermez. O maçta Ankaragücü taraftarının olmadığını düşünüyorum. Ümit hocanın bize karşı antipatik bir yapısının olduğunu, kendisinin Ankaragücü taraftarını sevmediğini biliyoruz” dedi.

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Ümit Özat ile 2011 yılından bu yana sıkıntıların olduğunu ifade eden İmdat, şunları kaydetti:

“Geçmişte Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında istenmeyen olaylar yansıtılmasına rağmen asla öyle bir şey yok. Biz Gençlerbirliği’ni seven bir yapıya sahibiz. Onlar bizim büyüklüğümüz tutmadıklarından dolayı belki aramızda bir takım sıkıntılar olmuştur. Ümit hocanın da 2011 yılından bu yana bir sıkıntısının olduğunu düşünüyoruz. Yoksa bizim Ümit hocayla da bir sıkıntımız yok.”

Gençlerbirliği’nde bir kaosun olduğunu söyleyen İmdat, “Ümit Özat her takımda teknik direktörlük yapabilir. Her takımdan da gittiği zaman geri gelir. Zamanın da Fenerbahçe tribünleri sırtında taşıdı ama nitekim Fenerbahçe tribünlerine de çattı. Gençlerbirliği’nin bu dönemde pozisyonu farklı. Zor günler geçiriyor. Rahmetli İlhan Cavcav’dan sonra takım toparlanamadı. Aslında onlara sormak lazım, ’Siz başarısız bir hocayı gönderip neden geri alıyorsunuz’ demek lazım. Bence bir kaos var orta da bunu da Ümit hoca iyi beceriyor. Yolu açık olsun. Bizden uzak olsun” dedi.

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Serhat Kahveci: “Ümit Özat kaostan beslenen adamdır”

1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Gecekondu Grubu Basın Sözcüsü Serhat Kahveci, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat’ın kaosla beslendiğini söyledi. Kahveci, “O kadar güzel işlerle o kadar güzel ortamdayız ki Ümit Özat’a ayıracak vaktimiz yok. Ümit Özat’ı kaile alacak durumumuz yok. Zaten şahsı da tanımıyoruz. Bizim hayatımızdan öyle gelmiş geçmiş, unutulmuş kaosla beslenen bir adamdır” dedi.

Ümit Özat’ın olayı anlamadan açıklamalarda bulunduğunu ifade eden Kahveci, “O maçta Gençlerbirliği’nin bizimde çok sevdiğimiz bir ağabeyimiz birkaç gün önce rahmetli oldu. Maç esnasında Adnan Kutlu diye bağırıldı. Malum şahıs Hakan Kutlu olarak bağırıldığını zannettiği için Ankaragücü taraftarının onun istifaya çağırdığını ve başka bir hocayı yerine getireceğini zannetti. Öyle bir şey yok biz öyle güzel bir atmosferin içerisindeyiz ki Ümit Özat’a harcayacak vaktimiz, zamanımız, enerjimiz de yok. Kendisi maşallah hiçbir şey bilmeden anlamadan kafasına göre yorumlar yapıyor. Ondan sonra da kendi kalkıyor Ankaragücü kulübünü eleştiriyor. Herkes haddini bilmelidir. En son açıklamasında kimse Ankaragücü’nü eleştirebilecek durumda değildir. Ümit Özat asla değildir” diye konuştu.

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Ümit Özat’ın Ankaragücü’nün muhatabı olmadığını, hiçbir Ankaragücü taraftarının o maça gitmediğini söyleyen Kahveci, “Kendisinin yapmış olduğu davranışlar ortadadır. Şunu net olarak söylüyoruz. Ümit Özat, Ankaragücü’nün muhatabı değildir. Ankaragücü taraftarı o maça gitmemiştir. Gençlerbirliği’nin iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Onların düşmesini istemiyoruz. Önümüzdeki sene onlarla der heyecanı yaşamak istiyoruz. Ankaragücü taraftarının hiç biri maçta bulunmamıştır” dedi.