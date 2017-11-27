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Denizlispor 0 - Balıkesirspor Baltok 2
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DENİZLİSPOR 0 - BALIKESİRSPOR BALTOK 2

Denizlispor 0 - Balıkesirspor Baltok 2

TFF 1.Lig 13. haftasında Denizlispor ile Balıkesirspor Baltok Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-0 kazandı.

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Denizlispor 0 - Balıkesirspor Baltok 2

TFF 1.Lig 13. haftasında Denizlispor ile Balıkesirspor Baltok Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-0 kazandı.

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Veli Acar (19' Alperen Yazıcı), Ömer Alp Kulga, Cenk Güvenç, Barış Örücü, Anıl Taşdemir (82' Alfred Sankoh), Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Ziya Alkurt, Leandro Kappel, Yasin Ozan (64' Hüseyin Atakan Üner)

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Ismail Aissati, Nizamettin Çalışkan (90' Cüneyt Köz), Cumali Bişi, Abdulkadir Özgen, Mahatma Otoo (83' Mehmet Boztepe), Sedat Şahintürk (70' Furkan Çil)

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Zorbay Küçük, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün, Davut Dakul Çelik

Goller: DK 10: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), DK 45: Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 6: Veli Acar (Denizlispor), DK 38: Ziya Alkurt (Denizlispor), DK 57: Ömer Alp Kulga (Denizlispor), DK 87: Tomislav Glumac (Balıkesirspor Baltok)

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