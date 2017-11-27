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'1923 Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği' açıldı
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'1923 GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARLAR DERNEĞİ' AÇILDI

'1923 Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği' açıldı

Gençlerbirliği taraftarlarının, yeni kurduğu ‘1923 Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği' görkemli bir törenle açıldı.

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Süper Lig’de zor günler geçiren Gençlerbirliği’nde taraftarlar birlik olmak için yeni bir oluşum içine girdi. Kırmızı-siyahlı taraftarlarının, yeni kurduğu ‘1923 Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği' görkemli bir törenle açıldı.

Gençlerbirliği tribünlerine yeni bir havanın katacağını düşünülen bu derneğin açılışına ilginin yoğun olduğu gözlendi. Bu davete, Gençlerbirliği’nin yeni ve eski yöneticilerinin de geldiği görüldü. Ayrıca Ankararagücü’nün en etkili taraftar grubu olan Gecekondu’nun lideri Ali İmdat da bu açılışa katılarak desteklerini bildirdi.

Bu açılış töreninde konuşan 1923 Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği Başkanı Oktay Ünsal, "Yanımızda olan tüm dostlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarım. Sizlerin önerileri ve düşünceleriyle Gençlerbirliği'ne yakışır şekilde derneğimizi yöneteceğimizden şüpheniz olmasın" diye konuştu.

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