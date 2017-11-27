İŞTE KAYSERİSPOR - M.BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kayserispor - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Kayserispor - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 13. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Fernando Henrıque Boldrın, Stephane Badjı, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
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M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Kerim Frei, Uılson De Souza Paula Junıor, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, Hakan Yemişken, Kutluhan Bilgiç
Maç Detayları - Canlı Anlatım