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İşte Kayserispor - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler
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İŞTE KAYSERİSPOR - M.BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kayserispor - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Kayserispor ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kayserispor - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Kayserispor - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 13. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Fernando Henrıque Boldrın, Stephane Badjı, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Kerim Frei, Uılson De Souza Paula Junıor, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, Hakan Yemişken, Kutluhan Bilgiç

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