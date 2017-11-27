GENÇLERBİRLİĞİ KAFİLESİ KUPA MÜCADELESİ İÇİN KARS'TA

Gençlerbirliği kafilesi kupa maçı için Kars'a gitti. Başkent ekibi, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Kars 36 Spor ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Kars 36 Spor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, Kars'a geldi.
Ankara'dan uçakla Kars Harakani Havalimanı'na gelen Gençlerbirliği kafilesi, buradan otobüsle kentte konaklayacağı otele geçti.
Başkent ekibinin gelişinde havalimanında güvenlik tedbirleri uygulandı.
Teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği, karşılaşmanın oynanacağı Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslüm Güven Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kars 36 Spor-Gençlerbirliği mücadelesi yarın saat 13.00'te başlayacak.