﻿
Denizlispor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

DENİZLİSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Denizlispor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 13. haftasında Denizlispor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

312 Okunma

Denizlispor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Denizlispor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 13. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Denizli Atatürk

Denizlispor: Ömer Alp Kulga, Veli Acar, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Leandro Deyrınıo Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Anıl Taşdemir, Cenk Güvenç, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Ismail Aissati, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Zorbay Küçük, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün, Davut Dakul Çelik

﻿

Denizlispor 0 - Balıkesirspor Baltok 2
TFF 1. Lig'de hakemler açıklandı
Balıkesirspor Baltok 2 - Eskişehirspor 3
Balıkesirspor Baltok - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...
2
İsmail Kartal: "İkinci yarı 'biz' gibi oynadık"
4
Ankaragücü zirveye göz kırptı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿