DENİZLİSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Denizlispor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Denizlispor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 13. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Ömer Alp Kulga, Veli Acar, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Leandro Deyrınıo Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Anıl Taşdemir, Cenk Güvenç, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
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Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Ismail Aissati, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Can Cangök
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün, Davut Dakul Çelik
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