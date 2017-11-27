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Elaziz Belediyespor 1 - Osmaniyespor 0
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ELAZİZ BELEDİYESPOR 1 - OSMANİYESPOR 0

Elaziz Belediyespor 1 - Osmaniyespor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Elaziz Belediyespor ile Osmaniyespor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 1-0 kazandı.

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Elaziz Belediyespor 1 - Osmaniyespor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Elaziz Belediyespor ile Osmaniyespor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 1-0 kazandı.

Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya, Abdullah Temircan, Volkan Çekiç, Doğancan Akkaya, İsmail Türkaslan, Fahri Genç, Çağlayan Alpsatan, Nihat Apaydın (62' Emre Usta), Abdulsamed Tunçay (85' Okan Sarı), Muhammet Ali Aydın (77' Ekrem Aydemir), Volkan Serim

Teknik Direktör: Alaettin Tutaş

Osmaniyespor: Ahmet Önal, İlyas Ekiz, Bilal Kılıç, Salih Tunar, Kadir Bilimlier, Soner Ergençay, Tufan Deniz Gelen (58' Süleyman Güneş), Rıdvan Çelik (82' Selim Avcı), Burak Sarı, Emre Aktaş (70' Sergen Ekinci), Emrah Bedir

Teknik Direktör: Bahaddin Güneş

Hakem: Feridun Daldaş, Ersin İşsever, Hasan Cebeci, Levent Aktan

Gol: DK 88: Okan Sarı (Elaziz Belediyespor)

Sarı Kartlar: DK 33: Burak Sarı (Osmaniyespor), DK 41: İsmail Türkaslan (Elaziz Belediyespor), DK 47: Emrah Bedir (Osmaniyespor), DK 73: Abdulsamed Tunçay (Elaziz Belediyespor), DK 90: İlyas Ekiz (Osmaniyespor), DK 90: Salih Tunar (Osmaniyespor)

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