İŞTE ELAZİZ BELEDİYESPOR - OSMANİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Elaziz Belediyespor - Osmaniyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak Elaziz Belediyespor - Osmaniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 14. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Feridun Daldaş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Elazığ Atatürk
Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya, Fahri Genç, Abdullah Temircan, Muhammet Ali Aydın, Abdulsamed Tunçay, Nihat Apaydın, Doğancan Akkaya, İsmail Türkaslan, Volkan Çekiç, Çağlayan Alpsatan, Volkan Serim
Teknik Direktör: Alaettin Tutaş
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Osmaniyespor: Kadir Bilimlier, Rıdvan Çelik, Tufan Deniz Gelen, Emrah Bedir, Emre Aktaş, İlyas Ekiz, Soner Ergençay, Burak Sarı, Bilal Kılıç, Ahmet Önal, Salih Tunar
Teknik Direktör: Bahaddin Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Feridun Daldaş, Ersin İşsever, Hasan Cebeci, Levent Aktan
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