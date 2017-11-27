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İşte Elaziz Belediyespor - Osmaniyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ELAZİZ BELEDİYESPOR - OSMANİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Elaziz Belediyespor - Osmaniyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Elaziz Belediyespor ile Osmaniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Elaziz Belediyespor - Osmaniyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak Elaziz Belediyespor - Osmaniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 14. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Feridun Daldaş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Elazığ Atatürk

Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya, Fahri Genç, Abdullah Temircan, Muhammet Ali Aydın, Abdulsamed Tunçay, Nihat Apaydın, Doğancan Akkaya, İsmail Türkaslan, Volkan Çekiç, Çağlayan Alpsatan, Volkan Serim

Teknik Direktör: Alaettin Tutaş

Osmaniyespor: Kadir Bilimlier, Rıdvan Çelik, Tufan Deniz Gelen, Emrah Bedir, Emre Aktaş, İlyas Ekiz, Soner Ergençay, Burak Sarı, Bilal Kılıç, Ahmet Önal, Salih Tunar

Teknik Direktör: Bahaddin Güneş

Hakem: Feridun Daldaş, Ersin İşsever, Hasan Cebeci, Levent Aktan

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