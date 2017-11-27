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Bilin bakalım Ümit Özat, tribündeki Ankaragüçlüleri nasıl tespit etmiş...
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BİLİN BAKALIM ÜMİT ÖZAT, TRİBÜNDEKİ ANKARAGÜÇLÜLERİ NASIL TESPİT ETMİŞ...

Bilin bakalım Ümit Özat, tribündeki Ankaragüçlüleri nasıl tespit etmiş...

Klasspor, Klasspor olalı böyle komik bir haber yapmamıştı. Bakın Ümit Özat, tribünlerde Ankaragüçlü olduğunu nasıl tespit etmiş. Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın çok ama çok özel haberi...

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat’ın Osmanlıspor’a 2-0 yenilmesi ardından ettiği enteresan sözler gündemdeki yerini koruyor.

Gençlerbirliği forması giymiş Ankaragüçlülerin kendisine maçta küfür ettiğini iddia eden Ümit Özat, Ankaragücü yönetiminin yaptığı açıklamaya da enteresan bir cevap vermişti.

Sıkı durun.

Klasspor, Ümit Özat’ın Gençlerbirliği formalı Ankaragüçlüler olduğunu nereden çıkardığını açıklıyoruz.

“Tam bir sağır duymaz, uydurur” hikayesi ile karşı karşıyayız.

Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’nin çok özel bir taraftarı geçirdiği rahatsızlık sonucu aramızdan ayrıldı.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, gülümsüyor, yakın çekim2000’li yıllarda Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği yöneticiliği de yapan ve kulübü uzun yıllar boyunca hiç yalnız bırakmayan ve tüm taraftarlarca sevilen Adnan abisi, Adnan Mutlu vefat etti.

Osmanlıspor maçında da Adnan abilerine vefalarını gösteren Gençlerbirliği taraftarları maç içerisinde “Adnan Mutlu, Adnan Mutlu” şeklinde tezahüratta bulundu.

Ancak Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Adnan Mutlu sloganlarını Hakan Kutlu olarak algıladı ve hemen beyin jimnastiğine başladı.

Hakan Kutlu, futbolculuk hayatında bir Gençlerbirliği – Ankaragücü maçı sonrası orta sahaya Ankaragücü bayrağı dikmiş bir futbolcuydu. Ankaragücü taraftarı da çok severdi. Bu bağırışı Gençlerbirliği taraftarı yapamazdı. O halde tribünlerde Ankaragüçlüler vardı. Ancak tribünlerde Sarı Lacivert formalı kimse yoktu. O halde bağıranlar kendilerini kamufle etmek için Gençlerbirliği forması giymişlerdi.

Kafasında ürettiği bu formül ile basın toplantısına giren Ümit Özat, yaptı açıklamasını. “Gençlerbirliği formalı Ankaragüçlüler bana küfretti” diye.

Gençlerbirliği tribünlerinde küfür oldu mu olmadı mı orası tartışılır. Yoksa Ümit Özat, aslında Adnan Mutlu olan ama kendi algıladığı Hakan Kutlu bağırışlarını mı küfür zannetti bilinmez.

Bilinen o ki olmayan bağırıştan komplo teorileri üreten Ümit Özat yine çok pis çuvalladı.

Daha da kötüsü Ümit Özat’ın maçın üzerinden 50 saat geçmiş olmasına rağmen olayın doğrusunu öğrenmemiş olması.

Nereden mi biliyoruz?

Ümit Özat’ın kardeşi gibi sevdiği, basın danışmanlığını yürüttüğü söylenen Mustafa Çevik’in twitlerinden…

27 Kasım’ın ilk dakikalarında yani maçtan 3 gün sonra Mustafa Çevik, sosyal medya hesabından bakın neler yazmış.

Okuyun, kendiniz gülün…

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Zampara
27 Kasım 201701:22
Mesut bakkal varken Izlanda gibiydik, bu uğursuz geldi yine boş polemikler, dedikodular vs ülkesi Turkiyeye döndük. Ne güzel Bakkal varken futbolun kötülüğü hariç başka yoğun gündemimiz olmazdı. Kafamız rahattı
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