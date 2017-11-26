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Antalyaspor 0 - Fenerbahçe 1
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ANTALYASPOR 0 - FENERBAHÇE 1

Antalyaspor 0 - Fenerbahçe 1

Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

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Antalyaspor 0 - Fenerbahçe 1

Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Chico, Diego Angelo, Sakıb Aytaç (88' Aydın Karabulut), Ondrej Celustka, Samir Nasri, William Vainqueur (81' Mostapha El Kabir), Charles Fernando, Maicon Marques (71' Emre Güral), Deniz Kadah, Samuel Eto'o

Teknik Direktör: Leonardo De Araujo

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Giuliano, Josef De Souza, Mehmet Topal, Aatif Chahechouhe (67' Roberto Soldado), Nabil Dirar (88' Alper Potuk), Vincent Janssen

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık, Serkan Tokat

Gol: DK 45: Giuliano (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 15: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 89: Josef De Souza (Fenerbahçe), DK 90: Vincent Janssen (Fenerbahçe)

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