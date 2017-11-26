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Başkan Tuna'dan Ankaragücü'ne destek hamlesi
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BAŞKAN TUNA'DAN ANKARAGÜCÜ'NE DESTEK HAMLESİ

Başkan Tuna'dan Ankaragücü'ne destek hamlesi

TFF 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Ankaragücü’ne Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden destek hamlesi hazırlanıyor.

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TFF 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Ankaragücü’ne Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden destek hamlesi hazırlanıyor.

Ankaragücü taraftarlarının sosyal medya üzerinden “Ankaragücü’ne yardım yapılacak mı? şeklindeki sorularına kayıtsız kalmayan Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Az kaldı, Her şey adım adım. Bir çözüm yolu bulacağız” cevabını verdi.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile bu konuda hakkında görüşeceklerini belirten Başkan Tuna, “Ezbere bir şey söylemek istemiyorum. Mehmet Başkan ile beraber bir çözüm bulacağız İnşallah” diye konuştu.

Yıllardır borç yığını ile mücadele eden Ankaragücü, Başkan Tuna’nın vereceği destek ile Süper Lig yolundaki engelleri kaldırmayı planlıyor.

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