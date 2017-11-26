GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 2 - BB ERZURUMSPOR 2

Gazişehir Gaziantep FK 2 - BB Erzurumspor 2
TFF 1.Lig 13. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile BB Erzurumspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Erdem Uğurlu, Yasin Palaz (71' Muhammet Ertürk), Serge Akakpo, Murat Ceylan, Muhammet Reis, Gökhan Alsan, Pierre Webo, Yonathan Del Valle (71' Nathan Kabasele), Okan Derici (62' Özgürcan Özcan)
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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BB Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Lokman Gör, Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Stephane Acka, Murat Gürbüzerol (77' Burhan Eşer), Erhan Çelenk, Gökhan Karadeniz (90' Abdulkadir Özdemir), Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Hamza Younes (80' Mert Nobre)
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Cemal Bingül, Gökmen Olgaç, Bilal Köseoğlu
Goller: DK 24: Erhan Çelenk (BB Erzurumspor), DK 33: Muhammet Reis (Gazişehir Gaziantep FK), DK 45: Gökhan Karadeniz (BB Erzurumspor), DK 80: Pierre Webo (Gazişehir Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: DK 11: Gökhan Karadeniz (BB Erzurumspor), DK 33: Erhan Çelenk (BB Erzurumspor), DK 37: Taylan Antalyalı (BB Erzurumspor), DK 42: Hamza Younes (BB Erzurumspor), DK 63: Lokman Gör (BB Erzurumspor), DK 67: Yasin Palaz (Gazişehir Gaziantep FK)