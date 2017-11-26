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Antalyaspor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...
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ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Antalyaspor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Antalyaspor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:30'da Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Maıcon Marques Bıtencourt, Samır Nasrı, Wıllıam Vaınqueur, Luıs Francısco Grando, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah

Teknik Direktör: Leonardo De Araujo

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Nabıl Dırar, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Vıncent Petrus Anna Sebastıaan Janssen, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık, Serkan Tokat

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