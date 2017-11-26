KASIMPAŞA 2 - ATİKER KONYASPOR 1

Kasımpaşa 2 - Atiker Konyaspor 1
Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-1 kazandı.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Markus Neumayr (71' Ahmed Ildiz), Loret Sadiku, Bernard Mensah, Franck Etoundi (67' Michael Rangel), Samuel Eduok (90' Hasan Bilal), John Murillo
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Nejc Skubic (46' Malick Evouna), Selim Ay, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Mehdi Bourabia, Deni Milosevic, Musa Araz (55' Amir Hadziahmetovic), Moryke Fofana (82' Imoh Ezekiel)
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Hanoğlu, Sarperbarış Saka
Goller: DK 12: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 56: Amir Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor), DK 90: Kenneth Omeruo (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 36: Franck Etoundi (Kasımpaşa), DK 87: Loret Sadiku (Kasımpaşa)
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