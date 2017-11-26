﻿
Kasımpaşa 2 - Atiker Konyaspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

KASIMPAŞA 2 - ATİKER KONYASPOR 1

Kasımpaşa 2 - Atiker Konyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-1 kazandı.

212 Okunma

Kasımpaşa 2 - Atiker Konyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-1 kazandı.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Markus Neumayr (71' Ahmed Ildiz), Loret Sadiku, Bernard Mensah, Franck Etoundi (67' Michael Rangel), Samuel Eduok (90' Hasan Bilal), John Murillo

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Nejc Skubic (46' Malick Evouna), Selim Ay, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Mehdi Bourabia, Deni Milosevic, Musa Araz (55' Amir Hadziahmetovic), Moryke Fofana (82' Imoh Ezekiel)

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Hakem: Halis Özkahya, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Hanoğlu, Sarperbarış Saka

Goller: DK 12: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 56: Amir Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor), DK 90: Kenneth Omeruo (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: DK 36: Franck Etoundi (Kasımpaşa), DK 87: Loret Sadiku (Kasımpaşa)

﻿

Kasımpaşa - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte 13. haftanın hakemleri
K Karabükspor 0 - Kasımpaşa 2
K Karabükspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Atiker Konyaspor 1 - Antalyaspor 1
Atiker Konyaspor - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿