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Ümit Özat'tan ilginç bir Ankaragücü açıklaması daha
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ÜMİT ÖZAT'TAN İLGİNÇ BİR ANKARAGÜCÜ AÇIKLAMASI DAHA

Ümit Özat'tan ilginç bir Ankaragücü açıklaması daha

Gençlerbirliği Kulübü teknik direktörü Ümit Özat, Ankaragücü Kulübü ile yaşadığı polemik hakkında yeni bir açıklamada bulundu

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Gençlerbirliği Kulübü teknik direktörü Ümit Özat, Ankaragücü Kulübü ile yaşadığı polemik hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Ümit Özat, Ankaragücü Kulübü'nün yaklaşımının kulübün saygınlığı açısından şık bir davranış olmadığını belirtti.

Ankaragücü Kulübü geçtiğimiz günlerde Ümit Özat hakkında resmi internet sitesi aracılığıyla ''Gençlerbirliği Spor Kulübünün başarısı için çalışması gereken zavallı, her zaman olduğu gibi asli görevini unutup başka bir camiaya çamur atma geleneğini devam ettirmektedir.'' açıklamasında bulunmuştu.

Gençlerbirliği Kulübü teknik direktörü Ümit Özat, yapılan bu açıklamaya cevap verdi. İşte o açıklama;

''KULÜBÜN SAYGINLIĞI AÇISINDAN DAHA İYİ OLURDU''

''Osmanlısporspor ile sahalarında yaptığımız önemi yüksek maçın, daha ilk dakikalarında tribünlerden tarafıma yapılan olumsuz söylemelere dair, basın toplantısında kullandığım: “Galiba o taraftarların içinde Ankaragücü taraftarı da var” ifadem üzerine, Ankaragücü kulübünden yapılan açıklamada benimle ilgili, kullanılan aşağılayıcı ve küçümseyen dili içeren ifadeleri büyük bir üzüntüyle okudum.

“Dost” kulüp olarak ifade ettikleri Gençlerbirliği'ni temsil eden bir teknik direktörün ifadesine karşılık “konuyu araştıracağız” başlığı altında nezaket içeren yaklaşımla cevap vermeleri, Ankaragücü kulübünün saygınlığı bağlamında daha şık kurumsal bir davranış olurdu. Bir başkasını aşağılayarak küçümseyerek kullanılan ifadeler kimselere saygınlık kazandırmaz. Oysaki dostluklar paylaşıldıkça çoğalır.''

Ankaragücü'nün yaptığı Ümit Özat açıklaması

''Kulübümüzde kısa bir dönem hasbel kader, teknik direktörlük görevinde bulunan ve şuan dost ve kardeş kulübümüz Gençlerbirliği Spor Kulübünün başarısı için çalışması gereken zavallı, her zaman olduğu gibi asli görevini unutup başka bir camiaya çamur atma geleneğini devam ettirmektedir.

Osmanlıspor mağlubiyeti sonrası maç esnasında kendisini istifaya davet eden Gençlerbirliği taraftarlarını “bunlar Ankaragücü taraftarları” diyerek görmezden gelen ve başarısızlığını büyük Ankaragücü taraftarlarına iftira atarak örtmek isteyen malum şahsı, bu çirkin davranışından dolayı kınıyor ve kendisine tavsiyelerde bulunmak istiyoruz;

MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği spor kulüpleri, ezeli rakip, ebedi dosttur! Malum şahsın çirkin iftiraları asla ve asla iki kulübün arasındaki dostluğa zarar veremeyecektir. MKE Ankaragücü taraftarları, İlhan Cavcav sezonunda merhum İlhan Cavcav'ın aziz hatırası adına Geçlerbirliği Spor Kulübünün başarısından başka hiç bir şeyi temenni etmemektedirler. Bir başka kulübün aldığı sonuçlarla ilgili hiç bir tasarrufda da bulunmamaktadırlar. Mevzu bahis şahıs başta kendisiyle olmak üzere, çevresi, camiası ve yöneticileri ile barışık olup, Gençlerbirli Spor Kulübünün başarısı için çalışmalı, başarısızlığını örtmek için başka bir camianın taraftarlarına iftira atmamalıdır.

Türk futbolunun geçimsiz antrenörünün yaptığı bu talihsiz açıklamayı kınıyor, bu talihsiz açıklamanın taktirini Gençlerbirliği camiasına bırakıyoruz.''
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4
ALKARALAR
26 Kasım 201720:06
HEY GİDİ ÜMİT ÖZAT SEN ÇOKMU SAYGILISIN İNSANLARA TELEVİZYONLARDA YILMAZ VURAL KAÇ TANE TAKIMI KÜME DÜŞÜRDÜ DİYE AZ DALGA GEÇMEDİN UNUTMAAA BU TAKIM KÜME DÜŞERSE EN BÜYÜK SORUMLUSU SENSİN
3
Cankirili Simsar Seco
26 Kasım 201720:02
Sen Ankaragucu ismini kufur ve kultursuzle birlikte anacaksin ve Genclerbirligi taraftari efendidir Ankaragucu taraftari kufurbazdir diye acikca patavatsizca konusacaksin ama Ankaragucu yonetimi kulubun adini ve itibarini zedeledigin halde sana tepki vermeyecek. Sen kimsinki istedigini saygisizca soyleyeme hakkina sahip olacaksin ve tepki gelmeyecek?? Murat Cavcavin biraz kendi ve Genclerbirligine saygisi varsa seni bugun kovar. Genclerbirliginin seref ve itibarini yerin dibine soktun daha bunudami anlayamadin?
2
Mert
26 Kasım 201719:31
Ümit Özat seni kim neden dost bilsin. Her lafınla daha da küçülüyor konuştukça batıyorsun. Gençlerbirliği'ne hiç yakışmıyorsun
1
Gencgüçlü
26 Kasım 201719:12
ümit özat sen ne kadar gereksiz bir insansın ya
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