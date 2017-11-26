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Eskişehirspor 1 - Çaykur Rizespor 1
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ESKİŞEHİRSPOR 1 - ÇAYKUR RİZESPOR 1

Eskişehirspor 1 - Çaykur Rizespor 1

TFF 1.Lig 13. haftasında Eskişehirspor ile Çaykur Rizespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Eskişehirspor 1 - Çaykur Rizespor 1

TFF 1.Lig 13. haftasında Eskişehirspor ile Çaykur Rizespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Kaan Kanak, Hasan Hüseyin Acar (82' Hasan Ayaroğlu), Semih Güler, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman (68' Semih Şentürk), Hürriyet Güçer, Aykut Akgün, Erkan Zengin, Bruno Mezenga, Chikeluba Ofoedu

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Ümit Kurt, Orhan Ovacıklı, Robin Yalçın, Özgür Çek, Davide Petrucci, Recep Niyaz, Süleyman Koç (72' Leonard Kweuke), Marwane Saadane, Braian Samudio (84' Oğulcan Çağlayan)

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Hakem: Erkan Özdamar, Engin Erdem, Habip Tiryaki, Mert Güzenge

Goller: DK 56: Süleyman Koç (Çaykur Rizespor), DK 88: Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 36: Hürriyet Güçer (Eskişehirspor), DK 40: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 80: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor), DK 81: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 90: Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor), DK 90: Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), DK 90: Semih Güler (Eskişehirspor)

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