GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BB ERZURUMSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gazişehir Gaziantep FK - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 13. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gazişehir Gaziantep FK: Pıerre Achılle Webo Kouamo, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Murat Ceylan, Muhammet Reis, Serge Ognadon Akakpo, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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BB Erzurumspor: Kaya Tarakcı, Stephane Ghıslaın Acka, Jasmın Trtovac, Murat Gürbüzerol, Hamza Younes, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Taylan Antalyalı, Lokman Gör, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Cemal Bingül, Gökmen Olgaç, Bilal Köseoğlu
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