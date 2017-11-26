﻿
Gazişehir Gaziantep FK - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BB ERZURUMSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gazişehir Gaziantep FK - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 13. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

298 Okunma

Gazişehir Gaziantep FK - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 13. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gazişehir Gaziantep FK: Pıerre Achılle Webo Kouamo, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Murat Ceylan, Muhammet Reis, Serge Ognadon Akakpo, Yasin Palaz, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

BB Erzurumspor: Kaya Tarakcı, Stephane Ghıslaın Acka, Jasmın Trtovac, Murat Gürbüzerol, Hamza Younes, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Taylan Antalyalı, Lokman Gör, Jasmın Scuk, Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Cemal Bingül, Gökmen Olgaç, Bilal Köseoğlu

﻿

Gazişehir Gaziantep FK 2 - BB Erzurumspor 2
TFF 1. Lig'de hakemler açıklandı
Adana Demirspor 2 - Gazişehir Gaziantep FK 2
BB Erzurumspor 0 - Ümraniyespor 0
İşte Adana Demirspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler
BB Erzurumspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿