DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - TRABZONSPOR 2

Demir Grup Sivasspor 1 - Trabzonspor 2
Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.
Demir Grup Sivasspor: Sergio Rochet, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos, Delvin Ndinga, Muhammet Demir (69' Rıdvan Şimşek), Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (82' Mert Hakan Yandaş), Emre Kılınç (89' Ergin Keleş), Arouna Kone
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Trabzonspor: Onur Kıvrak, Jan Durica, Joao Pereira, Uğur Demirok (35' Tomas Hubocan), Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi (46' Juraj Kucka), Yusuf Yazıcı, Dame N'doye, Burak Yılmaz, Fabian Castillo (77' Abdülkadir Ömür)
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Ekrem Kan, Serkan Olguncan, Koray Gençerler
Goller: DK 12: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 32: Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor), DK 83: Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: DK 18: Mattias Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), DK 22: Jan Durica (Trabzonspor), DK 45: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), DK 52: Okay Yokuşlu (Trabzonspor), DK 90: Onur Kıvrak (Trabzonspor), DK 90: Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor)
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