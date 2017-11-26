KIZILCABÖLÜKSPOR 1 - KOCAELİSPOR 1

Kızılcabölükspor 1 - Kocaelispor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Kızılcabölükspor ile Kocaelispor Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan (70' İlyas Ural), Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Sedat Yahşi, Taygun Vurgun, Ali Helvacı, Kaan Dorak, Gökhan Özer, Samet Dağlı (65' Melih Vardar), Fatih Küçük (46' Burak Gökbel), Özer Ercili
Teknik Direktör: Hasan Şermet
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Kocaelispor: Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Ali Keten, Fatih Adıgüzel, Burak Süleyman, Mert Yavuz, Kerem Yıldırım, Gökdeniz Bayrakdar (85' Mehmet Avcı), Özgür Sürekçi (46' İshak Kurt), Sefa Narin
Teknik Direktör: Fatih Kavlak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Saddam Doğu Yılmaz, Ozan Andaç Göral, Halil Altun, Halil Erdoğan
Goller: DK 9: Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor), DK 90: Kaan Dorak (Kızılcabölükspor)
Sarı Kartlar: DK 31: Ali Helvacı (Kızılcabölükspor), DK 37: Sedat Yahşi (Kızılcabölükspor), DK 55: Sefa Narin (Kocaelispor), DK 60: Murat Soner Başak (Kocaelispor), DK 72: Burak Süleyman (Kocaelispor), DK 75: Mert Yavuz (Kocaelispor), DK 90: Mehmet Avcı (Kocaelispor)
Kırmızı Kart: DK 90: Ali Keten (Kocaelispor)
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