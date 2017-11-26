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Kızılcabölükspor 1 - Kocaelispor 1
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KIZILCABÖLÜKSPOR 1 - KOCAELİSPOR 1

Kızılcabölükspor 1 - Kocaelispor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Kızılcabölükspor ile Kocaelispor Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kızılcabölükspor 1 - Kocaelispor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Kızılcabölükspor ile Kocaelispor Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan (70' İlyas Ural), Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Sedat Yahşi, Taygun Vurgun, Ali Helvacı, Kaan Dorak, Gökhan Özer, Samet Dağlı (65' Melih Vardar), Fatih Küçük (46' Burak Gökbel), Özer Ercili

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Kocaelispor: Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Ali Keten, Fatih Adıgüzel, Burak Süleyman, Mert Yavuz, Kerem Yıldırım, Gökdeniz Bayrakdar (85' Mehmet Avcı), Özgür Sürekçi (46' İshak Kurt), Sefa Narin

Teknik Direktör: Fatih Kavlak

Hakem: Saddam Doğu Yılmaz, Ozan Andaç Göral, Halil Altun, Halil Erdoğan

Goller: DK 9: Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor), DK 90: Kaan Dorak (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: DK 31: Ali Helvacı (Kızılcabölükspor), DK 37: Sedat Yahşi (Kızılcabölükspor), DK 55: Sefa Narin (Kocaelispor), DK 60: Murat Soner Başak (Kocaelispor), DK 72: Burak Süleyman (Kocaelispor), DK 75: Mert Yavuz (Kocaelispor), DK 90: Mehmet Avcı (Kocaelispor)

Kırmızı Kart: DK 90: Ali Keten (Kocaelispor)

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