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Büyükçekmece Tepecikspor 2 - Arsinspor 0
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BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 2 - ARSİNSPOR 0

Büyükçekmece Tepecikspor 2 - Arsinspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Arsinspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Büyükçekmece Tepecikspor 2-0 kazandı.

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Büyükçekmece Tepecikspor 2 - Arsinspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Arsinspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Büyükçekmece Tepecikspor 2-0 kazandı.

Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Onur Demir, Bülent Demir, Mert Öner, Yusuf Atay (85' Fırat Bozkurt), Pekin Köşnek, Mehmet Arı (77' Anıl Abanoz), Recep Metin, Semih Mustafa Usta, Onur Erdem Günel (78' Deniz Yanılmaz)

Teknik Direktör: Recai Şahinler

Arsinspor: Mehmet Can Küçükalioğlu, Adem Kaba (46' Recep Kuşcu), Batuhan Aslan, Mücahit Çakır, Caner İlyas (57' Onur Osman Erel), Emrah Şahinçiftçi, Mikail Üzümcü (66' Mesut Yaylı), Serkan Demirezen, Miraç Çakmak, Yiğit Kabasoğlu, Şefik Koz

Teknik Direktör:

Hakem: Hasan Kaçar, Tuncay Ercan, Erhan Gündüz, Süleyman Soyutürk

Goller: DK 41: Recep Metin (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 54: Mehmet Arı (Büyükçekmece Tepecikspor)

Sarı Kartlar: DK 50: Pekin Köşnek (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: Yiğit Kabasoğlu (Arsinspor)

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