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Kemerspor 2003 3 - Erbaaspor 3
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KEMERSPOR 2003 3 - ERBAASPOR 3

Kemerspor 2003 3 - Erbaaspor 3

TFF 3.Lig 1.Grup 14. haftasında Kemerspor 2003 ile Erbaaspor Dr Fehmi Öncel Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kemerspor 2003 3 - Erbaaspor 3

TFF 3.Lig 1.Grup 14. haftasında Kemerspor 2003 ile Erbaaspor Dr Fehmi Öncel Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kemerspor 2003: Ahmet Özden, Volkan Can, Abdurrahman Ayhanoğlu, Fikret Sevilgen, Abdulsamet Burak, İbrahim Dağaşan (76' Birkan Öksüz), Atakan Cangöz, Ahmet Mümin Papaker, Doğukan Sinik (61' Sevcan Bıyıklı), Deniz Ataç, Lokman Erdoğan (86' Yunus Gündoğdu)

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Erbaaspor: Nurullah Aslan, Berk Kal, Eşref Koçak, Sertaç Eren (33' Yasin Hatipoğlu), Onur Akdeniz, Serkan Doğan (78' Emirhan Atilla), Taner Kahriman, Soner Gönül, Tolga Yıldız, Murat Kara, Kudret Kanoğlu

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Hakem: Mustafa Hakan Belder, Özgür Akıncı, Hüseyin Can, Yusuf Ziya Gündüz

Goller: DK 23: İbrahim Dağaşan (Kemerspor 2003), DK 36: Murat Kara (Erbaaspor), DK 40: İbrahim Dağaşan (Kemerspor 2003), DK 42: Tolga Yıldız (Erbaaspor), DK 50: Deniz Ataç (Kemerspor 2003), DK 66: Murat Kara (Erbaaspor)

Sarı Kart: DK 62: Sevcan Bıyıklı (Kemerspor 2003)

Kırmızı Kart: DK 68: Sevcan Bıyıklı (Kemerspor 2003)

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