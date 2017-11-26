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Manisa BŞB.SK 3 - 12 Bingölspor 2
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MANİSA BŞB.SK 3 - 12 BİNGÖLSPOR 2

Manisa BŞB.SK 3 - 12 Bingölspor 2

TFF 3.Lig 1.Grup 14. haftasında Manisa BŞB.SK ile 12 Bingölspor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 3-2 kazandı.

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Manisa BŞB.SK 3 - 12 Bingölspor 2

TFF 3.Lig 1.Grup 14. haftasında Manisa BŞB.SK ile 12 Bingölspor Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 3-2 kazandı.

Manisa BŞB.SK: Yusuf Balcıoğlu, Ufukhan Bayraktar, Kürşat Aydın (46' Alper Akçam), Mehmet Kuruoğlu, Erhan Kara, Abdurrahman Emir Alagöz (81' Olcay Turhan), İsmail Köse, Kaan Güdü (62' Berkin Kamil Arslan), Ali Öztürk, Umut Kaya, Mehmet Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

12 Bingölspor: Taylan Arman, Mehmet Sait Ulucan (82' Enver Abdullah Filiz), Doğancan Kılıç, Kamil Yüksel, Gökhan Akıllı, Fatih Uyar, Sercan Sevinç, Emre Fırtına (77' Barış Şaffak), Ogün Aytaç Yavuz, Muhammed Burak Çelik, Emre Kart (88' Mehmet Ali Can)

Teknik Direktör: Ali Beykoz

Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Tuncay Çalıkoğlu, Ertunç Kaplan, Barış Esa

Goller: DK 7: Erhan Kara (Manisa BŞB.SK), DK 31: Gökhan Akıllı (12 Bingölspor), DK 84: Ogün Aytaç Yavuz (12 Bingölspor), DK 87: İsmail Köse (Manisa BŞB.SK), DK 90: Mehmet Yılmaz (Manisa BŞB.SK)

Sarı Kartlar: DK 15: Abdurrahman Emir Alagöz (Manisa BŞB.SK), DK 43: Kamil Yüksel (12 Bingölspor), DK 52: Ufukhan Bayraktar (Manisa BŞB.SK), DK 65: Mehmet Sait Ulucan (12 Bingölspor), DK 90: Emre Kart (12 Bingölspor), DK 90: Taylan Arman (12 Bingölspor)

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İşte Manisa BŞB.SK - 12 Bingölspor maçında ilk 11'ler
Kozan Bel.SK 0 - Manisa BŞB.SK 0
12 Bingölspor 0 - Düzcespor 0
12 Bingölspor 0 - Düzcespor 0
Kozan Bel.SK - Manisa BŞB.SK maç kadroları belli oldu...
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