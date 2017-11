CİZRESPOR 1 - ÇORUM BEL. 5

Cizrespor 1 - Çorum Bel. 5

TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Cizrespor ile Çorum Bel. Cizre İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çorum Bel. 5-1 kazandı.

Cizrespor: Serkan İpek, Erhan Eren, Volkan Zemen, Emrah Çalışlar, Muhammet Ali Yenilmez, Hurşut Meriç, Şamil Ünal (79' Cihan Kasımoğlu), Gökhan Ünver, Mazlum Öndil, Cemre Atmaca (46' Vedat Aydın), Sami İzcican (46' Mehmet Batuhan Şenel)

Teknik Direktör: İsmail Batur

Çorum Bel.: Ramazan Haklı, Erhan Kurt, Yakup Kayış, Emre Yüksektepe, Mehmet Zahit Çınar, Taner Gürsoy (70' Selim Dilli), Mert Sarı, Özgür Kedikli (84' Murat Hacıoğlu), Yasin Dülger (66' Salim Uzun), Doğan Can Davas, Muhammed Enes Yılmaz

Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş

Hakem: Cihan Ataş, Murat Güçlü, Selim Şenöz, Muhammed Ömür

Goller: DK 4: Gökhan Ünver (Cizrespor), DK 5: Doğan Can Davas (Çorum Bel.), DK 32: Doğan Can Davas (Çorum Bel.), DK 76: Doğan Can Davas (Çorum Bel.), DK 80: Muhammed Enes Yılmaz (Çorum Bel.), DK 90: Muhammed Enes Yılmaz (Çorum Bel.)



Sarı Kartlar: DK 40: Mazlum Öndil (Cizrespor), DK 50: Gökhan Ünver (Cizrespor), DK 67: Şamil Ünal (Cizrespor)