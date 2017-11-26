Düzyurtspor 2 - Payas Bel. 0
TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Düzyurtspor ile Payas Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzyurtspor 2-0 kazandı.
Düzyurtspor: Kemal Aktaş, Samet Aydın, Erdinç Kedikli, Emre Akgün, Miraç Acer, Ali Kemal Başaran (67' Raif Gündoğdu), Mustafa Eskihellaç (88' Nurullah Dağaşan), Taşkın Kartal, Hakan Aydın, Taha Gür, Serkan Osma (55' Sami Emirhan Kayıkçı)
Teknik Direktör: Selçuk Akçay
Haberleri İstatistikleri
Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Aykut Topal, Cuma Ali Üzüm (70' Abdulsamet Kırım), İhsan Uğur Göktaş, Sezer Çelik (56' Ömer Demircan), Göktuğ Uzunoğlu (59' Arif Güner), Baran Yardımcı, Tevfik Şanver, Gökhan Aydaş, Necmi Çoban, Gökhan Öztürk
Teknik Direktör: Timur Şahinel
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mehmet Ali Özer, Mustafa Çevik, Berkay Daban, Özgür Sevinç
Goller: DK 30: Hakan Aydın (Düzyurtspor), DK 79: Taha Gür (Düzyurtspor)
Sarı Kartlar: DK 14: Göktuğ Uzunoğlu (Payas Bel.), DK 44: Samet Aydın (Düzyurtspor), DK 82: Hakan Aydın (Düzyurtspor), DK 85: Baran Yardımcı (Payas Bel.)
Fikstürü - Puan Durumu