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Utaş Uşakspor 2 - Tekirdağspor 0
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UTAŞ UŞAKSPOR 2 - TEKİRDAĞSPOR 0

Utaş Uşakspor 2 - Tekirdağspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Utaş Uşakspor ile Tekirdağspor Uşak 1 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 2-0 kazandı.

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Utaş Uşakspor 2 - Tekirdağspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Utaş Uşakspor ile Tekirdağspor Uşak 1 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Utaş Uşakspor 2-0 kazandı.

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Ahmet Aktaş, Oğuzhan Yıldırım, Fatih Çolak, Levent Aktuğ, Şemsettin Ender Kılıç, Yavuz Koç (70' Selçuk Yıldırım), Nurettin Çağlar (90' İbrahim Kongur), Doğan Seçkin Şavkın (76' Murat Rüzgar), Halil İbrahim Cenik, Şahin Fıstıkcı

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Tekirdağspor: Onur Parlar, Samet Önger, Emre Alan (74' Muhammed Oğuzhan Ceylan), Emre Kars, İbrahim Can Köse, Yunus İlgen, Mert Yıldız, Rıza Çetiner, Nurullah Serbest, Aykut Çakay, Vedat Saygı (46' Tarkan Hancı)

Teknik Direktör: Recai Çaloğlu

Hakem: Nuri Karahançer, Hüseyin Otyakmaz, Vedat Hoşnam, Nihat Hartlı

Goller: DK 23: Doğan Seçkin Şavkın (Utaş Uşakspor), DK 43: Nurettin Çağlar (Utaş Uşakspor)

Sarı Kartlar: DK 14: Şemsettin Ender Kılıç (Utaş Uşakspor), DK 34: Oğuzhan Yıldırım (Utaş Uşakspor), DK 64: Levent Aktuğ (Utaş Uşakspor), DK 75: Şahin Fıstıkcı (Utaş Uşakspor), DK 90: Selçuk Yıldırım (Utaş Uşakspor)

Kırmızı Kart: DK 71: Levent Aktuğ (Utaş Uşakspor)

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