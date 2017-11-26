K.ERCİYESSPOR 0 - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 1

K.Erciyesspor 0 - Anagold 24Erzincanspor 1
TFF 3.Lig 2.Grup 14. haftasında K.Erciyesspor ile Anagold 24Erzincanspor Kayseri Atatürk Spor Komp. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Anagold 24Erzincanspor 1-0 kazandı.
K.Erciyesspor: Osman Kuş, Cüneyt Turgut, Halil Karataş, Talha Çoban, Turgay Aydoğan (73' Yakup Can Yazgan), Yusuf Yücel, Osman Türkmen, Selim Başev, Furkan Ulus, Ömer Faruk Kılıç (39' İzzet Karagül), Göktuğ Berathan Şeker
Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme
Haberleri İstatistikleri
Anagold 24Erzincanspor: Kıvanç Küçükkarış, Gökhan Çakır, Müslüm Aydoğan, Cebrail Serçek, Gökhan Payal, Fatih Baydemir (65' Gökhan Demir), Erdi Kasapoğlu, Serkan Yola, Erman Kılıç (83' Mükail Baydır), Atilla Aybars Garhan, Sefa Küpeli
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tayfun Sarı, Ahmet Eken, Ahmet Gökhan Bal, Yiğit Kurnaz
Gol: DK 31: Atilla Aybars Garhan (Anagold 24Erzincanspor)
Fikstürü - Puan Durumu