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Darıca G.Birliği 0 - A. Bağcılar 0
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DARICA G.BİRLİĞİ 0 - A. BAĞCILAR 0

Darıca G.Birliği 0 - A. Bağcılar 0

TFF 3.Lig 2.Grup 14. haftasında Darıca G.Birliği ile A. Bağcılar Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Darıca G.Birliği 0 - A. Bağcılar 0

TFF 3.Lig 2.Grup 14. haftasında Darıca G.Birliği ile A. Bağcılar Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan, Cem Tosun (46' Görkem Güven), Alper Tursun, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Emrullah Kokoç, Hacı Şükrü Çiçek (65' Aziz Kızılgün), Bünyamin Karataş, Sinan Turan, Halil Çelik (79' Özer Kutlu)

Teknik Direktör: Mehmet Kılıç

A. Bağcılar: Burak Onur, Furkan Mehmet Tuncer, Abdulsamet İlgar, Sezer Yıldırım (82' Murat Batuhan Abdikoğlu), Halil İbrahim Mızrap, Güney Polat, Hüseyin Çiray (89' Mehdi Akgül), Furkan Zengin (67' Özcan Aydın), Bertuğ Başdemir, Recep Berk Elitez, Berat Eyüpoğlu

Teknik Direktör: Armağan Turhan

Hakem: Safa Yılmaz, Gökhan Çelik, Mesut Küçükarslan, Mikail Cihangir

Sarı Kartlar: DK 30: Cem Tosun (Darıca G.Birliği), DK 45: Halil Çelik (Darıca G.Birliği), DK 72: Halil İbrahim Mızrap (A. Bağcılar), DK 76: Berat Eyüpoğlu (A. Bağcılar), DK 84: Bertuğ Başdemir (A. Bağcılar), DK 89: Cafercan Aksu (Darıca G.Birliği), DK 90: Gökhan Köstereli (Darıca G.Birliği)

Kırmızı Kart: DK 90: Bertuğ Başdemir (A. Bağcılar)

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