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Erokspor 2 - Yeşil Bursa 0
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EROKSPOR 2 - YEŞİL BURSA 0

Erokspor 2 - Yeşil Bursa 0

TFF 3.Lig 2.Grup 14. haftasında Erokspor ile Yeşil Bursa Esenler Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Erokspor 2-0 kazandı.

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Erokspor 2 - Yeşil Bursa 0

TFF 3.Lig 2.Grup 14. haftasında Erokspor ile Yeşil Bursa Esenler Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Erokspor 2-0 kazandı.

Erokspor: Behram Zülaloğlu, Rızvan Şahin, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Serkan Gürses, Engin Berk Nebioğlu, Barış Ataş, Safa Çağlar (81' Mustafa Toprak), Tolga Tekin, Alper Karaman, Cerem Talha Dinçer (89' Muharrem Öner), Mert Somay (77' Ertuğrul Köktürk)

Teknik Direktör: İsmail Demirci

Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Kadir Turhan, Burak Şahin (68' Mertcan Erdem), Kenan Uz (60' Samet Taş), Mehmet Kalkan, Fatih Çakır, Ömer Çoban, Mustafa Emre Can, Ogün Bayrak, Tugay Meşekoparan (87' Furkan Emre Ünver), Ozan Karabacak

Teknik Direktör: Beyhan Çalışkan

Hakem: Harun Toplar, Ertan Başdağ, Emre Aslan, Enes Ahı

Goller: DK 52: Serkan Gürses (Erokspor), DK 65: Cerem Talha Dinçer (Erokspor)

Sarı Kartlar: DK 35: Ogün Bayrak (Yeşil Bursa), DK 45: Mehmet Kalkan (Yeşil Bursa), DK 77: Mustafa Emre Can (Yeşil Bursa), DK 79: Şeyhmus Abdulkadir Aksu (Erokspor), DK 84: Kadir Turhan (Yeşil Bursa), DK 90: Muharrem Öner (Erokspor)

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