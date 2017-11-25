Galatasaray 2 - Alanyaspor 0
Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque (90' Ahmet Çalık), Serdar Aziz, Iasmin Latovlevici (70' Martin Linnes), Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Badou Ndiaye (90' Koray Günter), Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Mamadou Fofana, Welinton Silva, Giannis Maniatis (77' Cenk Ahmet Alkılıç), Efecan Karaca, Isaac Sackey (64' Berkan Emir), Emre Akbaba, Serge Mbilla Etame (29' Chisamba Lungu)
Teknik Direktör: Safet Susiç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy, Bahattin Şimşek
Goller: DK 33: Yasin Öztekin (Galatasaray), DK 88: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 37: Giorgos Tzavellas (Alanyaspor), DK 43: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 45: Lamine Gassama (Alanyaspor), DK 71: Chisamba Lungu (Alanyaspor), DK 83: Serdar Aziz (Galatasaray), DK 86: Welinton Silva (Alanyaspor)
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