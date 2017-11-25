İSMAİL KARTAL: "GİRESUNSPOR'U İYİ ANALİZ ETTİK"

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü gümbür gümbür geliyor

TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Akın Çorap Giresunspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, iç sahada skor üretmekte zorlandıklarını ve bir duran topa teslim olduklarını söyledi.

Diyadin, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını durak toplar konusunda uyardığını belirterek, "Oyun üstünlüğü bizdeydi ama maalesef gol atamadık. Geciktikçe de sıkıntı olmaya başlıyor. Bir duran topa teslim olduk. İç sahada skor üretmedeki sorunlarımız devam ediyor. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu." dedi.

Oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu aktaran Diyadin, futbolcularının iyi oynadığını düşündüğünü aktardı.

MKE Ankaragücü cephesi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise Giresunspor deplasmanında önemli galibiyet aldıklarını ifade etti.

Sakatlıkları ve cezaları nedeniyle 4-5 oyuncusundan yararlanamadığını anlatan Kartal, şunları kaydetti:

"Bugün iyi futbol oynadık. Bazı futbolcuları kendi mevkilerinin dışında oynatmak zorunda kaldık. Topu ayağında tutan takımız. Bugün bilerek rakibimize topu verdik. Onları iyi analiz ettik. Planladığımız şekilde değil de duran toptan gol bulduk."

Kartal, maçı kazanmasını bildiklerine dikkati çekerek, "Taktik disipline bağlı iyi mücadele ederek maçı kazanmasını bildik. Bu galibiyeti camiamız ve taraftarımıza armağan ediyorum." şeklinde konuştu.