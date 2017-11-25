GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Galatasaray - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:30'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Garry Mendes Rodrıgues, Iasmın Latovlevıcı
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, Serges Flavıer Mbılla Etame, Emre Akbaba, Mamadou Fofana, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Lamine Gassama
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Hakem: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy, Bahattin Şimşek
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