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Galatasaray - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...
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GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Galatasaray - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Galatasaray - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:30'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Garry Mendes Rodrıgues, Iasmın Latovlevıcı

Teknik Direktör: Igor Tudor

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, Serges Flavıer Mbılla Etame, Emre Akbaba, Mamadou Fofana, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Lamine Gassama

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy, Bahattin Şimşek

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