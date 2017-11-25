EVKUR Y.MALATYASPOR 0 - BEŞİKTAŞ 0

Evkur Y.Malatyaspor 0 - Beşiktaş 0
Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Beşiktaş Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Issam Chebake, Adem Büyük (87' Emanuel Dening), Murat Yıldırım, Michael Pereira, Aytaç Kara (84' Nacer Barazite), Azubuike Godson (72' Sadio Diallo), Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
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Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Necip Uysal (73' Fatih Aksoy), Gökhan Gönül, Matej Mitrovic, Ryan Babel, Ricardo Quaresma (58' Alvaro Negredo), Atiba Hutchinson (69' Oğuzhan Özyakup), Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan, Volkan Bayarslan
Sarı Kartlar: DK 49: Azubuike Godson (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Emanuel Dening (Evkur Y.Malatyaspor)
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