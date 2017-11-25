ANKARAGÜCÜ GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

Site Yorumları

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10 Şakir 25 Kasım 201721:30 Ankaragücünü iflas noktasına getirenlerin isimleri yine anılmaya başladı. Aynı filmi tekrar mı görmek istiyorsunuz. Sayın Mehmet Yiğiner zor günde ortaya çıktı ve bu tabanca gibi takımı yaptı. Taraftarı müthiş, hocası akıllı, başkanı cesur. Camianın aklını peynir ekmekle yemesi lazım ki atmacalara bu kulübü tekrar teslim etsinler !

9 Usta 25 Kasım 201721:10 Hacamizi futbulcularimizi vede buyuk taraftarimizi gonulden kutlarim cok zor deplasmandan galip gelmeyi basardilar tabiki Baskanin hakkini teslim ederek benim anlamadigim taraftarimizin yarisindan fazlasi maca gelmiyor bu Ankaragucu taraftarina asla yakismiyor daha ne istiyorlar bu takim maddi imkansizliklara ragmen cok karakterli futbolcu kadrosuyla harikalar yaratiyor herkes Umraniye macina gelecek tabi ben Ankaragucluyum diyenlere sesleniyorum yolun sonu gorunuyor.

8 Tebrikler asirlik cinar 25 Kasım 201720:34 Genc kalecisinden forvet oyuncularina kadar hepsini, yaptiklari mucadeleden dolayi tebrik ediyorum. Bizim kosan pres yapan 11 oyuncuya ihtiyacimiz var. Putsila ve doka ayni anda oynama luksumuz yok. Belki oyun tarzi uygun bazi takimlara karsi olabilir . Putsila doka ilhan ve umut ayni anda oynayinca super goller atmadik ama mutlaka gol yedik. Diger oyuncularin tamami kosan ve mucadele gucu yuksek oyuncular. Bunlarin yukunu hafifletince giresun gibi bir deplasmandan uc puanla donuyoruz. Yonetici teknik adam ve Oyuncularimiza tesekkurler. Simdi icerdeki maclarda seyircimiz de devreye girmeli ve asirlik cinarimiz hakettigi super lige yukselmelidir.

7 DADAŞ 25 Kasım 201719:54 bizler ankaragününe destek olmamız için paso lig kartı almayan arkdaşlar biran evvel kartlarını alsınlar hem ankaragücüne destek olmuş olurlar hemde şampiyonluğa oynaya ankaragücü maçlarından mahrum kalmazlar O SENE GENE BU SENE ŞAMPİYON ANKARAGÜCÜ

6 alicemal 25 Kasım 201719:43 hala.cemalaydın.haltınıyiyenlervar.gerizekalı.o.adi.cemal.degilmi.bu.külubün.kümedüşmesine.sebeb.olan.harhelda..o.şahıştan.bedafa.bilet.alıb.satıyordun.

5 Sivri 25 Kasım 201719:24 Cemal Aydin Ankaragucune edilecek en buyuk hakarettir. Aklisira Ankaragucunu bolup sanalda baltalayacagini Umit ederek boyle mantiksiz mesajlar birakan sahis.Senin hizmet ettigine biz etmiyoruz.Ankaragucu kimsenin basaramaz dedigini basardi. Taraftarina her turlu yakistirma yapilmasina ragmen taraftar kenetlendi ve Cemal Aydin gibi kenelerin bu kulube tekrar giriside engellendi. Onun gibiler zaten iceri giremez bizide yolumuzdan asla ceviremez.Cenal Aydini seven tribunede gelmez bizimde bundan bir kaybimiz olmaz. It urur kervan gurur.Ankaragucu kurucusu Ataturke layik bir kulup olarak Super ligde yerini alacaktir.

4 Sağ Kapalı 1910 25 Kasım 201718:40 Başkan yiğiner bu takımı süper lige çıkardıktan sonra görevi acilen bırakmalıdır. Bize süper ligde bu takımın hakkını hukukunu savunacak başkan lazımdir. O başkan da bence Cemal Aydındır. Gökçek ve adamları halen klübden borçlarını almaya devam ederken Sayın Cemal Aydın ve arkadaşları 1 kuruş para istememisdir. Hiçbiri hiçbir zaman klübü ne mahkemeye verdiler ne de icraya. bunları yeni yetme sonradan görmeler bilmez. COME BACK CEMAL AYDIN

3 Halit 25 Kasım 201718:34 Altı puanlık bir maçı kazandık. Helal olsun. Darısı haftaya. Bizi izlemeye devam edin.

2 Batıkentli Ankaragüçlü 25 Kasım 201718:30 O sene gene bu sene, şampiyon gümbür gümbür geliyor.Artık herkes pasolig alsın.stadı dolduralım.Bu takım bizim ,Başka Ankaragücü yok.