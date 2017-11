ANKARAGÜCÜ GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

5

Sivri

25 Kasım 201719:24

Cemal Aydin Ankaragucune edilecek en buyuk hakarettir. Aklisira Ankaragucunu bolup sanalda baltalayacagini Umit ederek boyle mantiksiz mesajlar birakan sahis.Senin hizmet ettigine biz etmiyoruz.Ankaragucu kimsenin basaramaz dedigini basardi. Taraftarina her turlu yakistirma yapilmasina ragmen taraftar kenetlendi ve Cemal Aydin gibi kenelerin bu kulube tekrar giriside engellendi. Onun gibiler zaten iceri giremez bizide yolumuzdan asla ceviremez.Cenal Aydini seven tribunede gelmez bizimde bundan bir kaybimiz olmaz. It urur kervan gurur.Ankaragucu kurucusu Ataturke layik bir kulup olarak Super ligde yerini alacaktir.