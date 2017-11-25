ANKARAGÜCÜ GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

Giresunspor 0 - MKE Ankaragücü 1
TFF 1.Lig 13. haftasında Giresunspor ile MKE Ankaragücü Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.
Giresunspor: Anıl Atağ, Panajotis Dimitriadis, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Caner Arıcı, Fatih Atik (86' Mertcan Aktaş), Boubacar Diabang (76' Mauricio Dale), Dodo, Canberk Dilaver, Sinan Özkan, Mehmet Akyüz (72' Jones Carioca)
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Lukasz Szukala, Mehmet Sak, Gençer Cansev, Yusuf Abdioğlu, Sedat Ağçay, Ferhat Kiraz (67' Enes Kubat), Arif Morkaya, Anton Putsila (90' Abdülkadir Kayalı), Kenan Özer, Mehmet Umut Nayir (76' Olanrewaju Kehinde)
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Abdullah Bora Özkara, Burak Şeker
Gol: DK 82: Olanrewaju Kehinde (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 37: Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü), DK 38: Gençer Cansev (MKE Ankaragücü), DK 38: Panajotis Dimitriadis (Giresunspor), DK 80: Canberk Dilaver (Giresunspor), DK 87: Arif Morkaya (MKE Ankaragücü), DK 89: Mehmet Sak (MKE Ankaragücü)