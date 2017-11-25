﻿
Elazığspor 0 - Boluspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ELAZIĞSPOR 0 - BOLUSPOR 1

Elazığspor 0 - Boluspor 1

TFF 1.Lig 13. haftasında Elazığspor ile Boluspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 1-0 kazandı.

298 Okunma

Elazığspor 0 - Boluspor 1

TFF 1.Lig 13. haftasında Elazığspor ile Boluspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 1-0 kazandı.

Elazığspor: Soner Şahin, Serkan Kurtuluş, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Erman Bulucu, Elmar Bjarnason (83' Sezgin Coşkun), Tom Silva, Alpaslan Öztürk, Berk Yıldız (59' Mertan Caner Öztürk), Jeffrey Sarpong (75' Kadir Bekmezci), Ahmet Aras

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Andre Santos (77' Mustafa Durak), Furkan Şeker, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, İshak Çakmak, Renato Arapi, Sefa Yılmaz (89' Pedro Franco), Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze, Guido Kocer (82' İrfan Başaran)

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Süleyman Abay, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali Akkor, Yiğit Arslan

Gol: DK 52: Andre Santos (Boluspor)

Sarı Kartlar: DK 10: Serkan Kurtuluş (Elazığspor), DK 13: Mehmet Yiğit (Elazığspor), DK 32: Cengiz Umut Meraş (Boluspor), DK 35: Alpaslan Öztürk (Elazığspor), DK 44: Guido Kocer (Boluspor), DK 49: İshak Çakmak (Boluspor), DK 51: Rydell Poepon (Boluspor), DK 90: Onur Güney (Elazığspor)

Kırmızı Kart: DK 74: Mehmet Yiğit (Elazığspor)

﻿

Elazığspor - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
TFF 1. Lig'de hakemler açıklandı
Gaziantepspor 0 - Boluspor 3
Gaziantepspor - Boluspor maç kadroları belli oldu...
Manisaspor 2 - Elazığspor 1
Manisaspor - Elazığspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿