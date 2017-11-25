ELAZIĞSPOR 0 - BOLUSPOR 1

Elazığspor 0 - Boluspor 1
TFF 1.Lig 13. haftasında Elazığspor ile Boluspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 1-0 kazandı.
Elazığspor: Soner Şahin, Serkan Kurtuluş, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Erman Bulucu, Elmar Bjarnason (83' Sezgin Coşkun), Tom Silva, Alpaslan Öztürk, Berk Yıldız (59' Mertan Caner Öztürk), Jeffrey Sarpong (75' Kadir Bekmezci), Ahmet Aras
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
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Boluspor: Gökhan Değirmenci, Andre Santos (77' Mustafa Durak), Furkan Şeker, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, İshak Çakmak, Renato Arapi, Sefa Yılmaz (89' Pedro Franco), Rydell Poepon, Chukwuma Akabueze, Guido Kocer (82' İrfan Başaran)
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Abay, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali Akkor, Yiğit Arslan
Gol: DK 52: Andre Santos (Boluspor)
Sarı Kartlar: DK 10: Serkan Kurtuluş (Elazığspor), DK 13: Mehmet Yiğit (Elazığspor), DK 32: Cengiz Umut Meraş (Boluspor), DK 35: Alpaslan Öztürk (Elazığspor), DK 44: Guido Kocer (Boluspor), DK 49: İshak Çakmak (Boluspor), DK 51: Rydell Poepon (Boluspor), DK 90: Onur Güney (Elazığspor)
Kırmızı Kart: DK 74: Mehmet Yiğit (Elazığspor)