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Göztepe 2 - Akhisar Bel. 0
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GÖZTEPE 2 - AKHİSAR BEL. 0

Göztepe 2 - Akhisar Bel. 0

Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Göztepe ile Akhisar Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Göztepe 2-0 kazandı.

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Göztepe 2 - Akhisar Bel. 0

Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Göztepe ile Akhisar Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Göztepe 2-0 kazandı.

Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kadu, Adama Traore, Milos Kosanovic, Yoan Gouffran, Selçuk Şahin, Andre Castro, Rajko Rotman (54' Axel N'gando), Halil Akbunar (88' Sabri Sarıoğlu), Adis Jahovic (83' Nabil Ghilas)

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Kadir Keleş, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Abdoul Sissoko, Daniel Larsson, Soner Aydoğdu, Aykut Çeviker (70' Olcan Adın), Onur Ayık (78' Ioan Hora), Marvin Emnes (81' Muğdat Çelik)

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Murat Özcan

Goller: DK 69: Selçuk Şahin (Göztepe), DK 79: Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı Kartlar: DK 65: Selçuk Şahin (Göztepe), DK 77: Adis Jahovic (Göztepe), DK 90: Soner Aydoğdu (Akhisar Bel.)

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