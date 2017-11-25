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Bülent Atlas, Bengütürk'te Ankara futbolunu değerlendirdi
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BÜLENT ATLAS, BENGÜTÜRK'TE ANKARA FUTBOLUNU DEĞERLENDİRDİ

Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Bengü Türk TV’de yayınlanan Spor Saati programına telefon ile bağlanarak Ankara futbolunun gündemini değerlendirdi.

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Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Bengü Türk TV’de yayınlanan Spor Saati programına telefon ile bağlanarak Ankara futbolunun gündemini değerlendirdi.

Gençlerbirliği’nde Murat Cavcav Başkanlığındaki yönetim kurulunun, Teknik Direktör Mesut Bakkal’ı takımdan göndererek yerine yeniden Ümit Özat’ı getirmesini değerlendiren Atlas, bu hamlenin Başkent ekibine getirilerini ve götürülerini masaya yatırdı.

Bülent Atlas, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat’ın, “Gençlerbirliği forması giymiş Ankaragücü taraftarları maça gelerek bana küfür etti” şeklinde yaptığı açıklamanın Ankara kamuoyundaki yankılarını anlattı.

Gençlerbirliği’ndeki son gelişmelerin enine boyuna konuşulduğu programda, Ankaragücü’nün TFF 1. Lig’deki olumlu grafiği de Bülent Atlas tarafından değerlendirildi.
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Adliyespor 1 - Aydınspor 1923 1
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