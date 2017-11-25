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İşte Evkur Y.Malatyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
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İŞTE EVKUR Y.MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Evkur Y.Malatyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 13. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Evkur Y.Malatyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Evkur Y.Malatyaspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 13. Haftasında Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Evkur Y.Malatyaspor: Yalçın Ayhan, Mıchael Pereıra, Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Issam Chebake, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Erol Bulut

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Matej Mıtrovıc, Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Atıba Hutchınson, Tolgay Ali Arslan, Cenk Tosun, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan, Volkan Bayarslan

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