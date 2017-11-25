İŞTE EVKUR Y.MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Evkur Y.Malatyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Evkur Y.Malatyaspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 13. Haftasında Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Evkur Y.Malatyaspor: Yalçın Ayhan, Mıchael Pereıra, Murat Yıldırım, Khalid Boutaıb, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Aly Cissokho, Ertaç Özbir, Issam Chebake, Aytaç Kara
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Matej Mıtrovıc, Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Atıba Hutchınson, Tolgay Ali Arslan, Cenk Tosun, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan, Volkan Bayarslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım