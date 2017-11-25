SULTANBEYLİ BEL. 0 - ŞANLIURFA K.BEL. 0

Sultanbeyli Bel. 0 - Şanlıurfa K.Bel. 0
TFF 3.Lig 3.Grup 14. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Şanlıurfa K.Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Mehmet Ali Kıran (37' Serkan Silan), Hakan Akbaş, Göksel Ergün, Safa Ali Memnun, Dursun Türk, Murat Çelik (80' Hayrullah Akyel), Fatih Dalgıç (90' Salih Gevençli), Hakan Akman, Gökhan Cingirt, Anıl Gir
Teknik Direktör: İhsan İdikut
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Şanlıurfa K.Bel.: Fehmi Karakeçili, Gökhan Şahin, Alper Hamdi Bayraktar, Mehmet Sayan, Mehmet Eksik, Mehmet Doğan, Bilal Şeflek (90' Bekir Can Kara), Muhammet Can Öztürk (82' Vedat Yeşilkaya), Berkay Polat, Alican Tez, Yeldar Yamaç (46' Fırat Man)
Teknik Direktör: Rıza Tuyuran
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sait Tuzcu, Turhan Akbaş, Uğur Akalp, Ömer Kocabey
Sarı Kartlar: DK 47: Fırat Man (Şanlıurfa K.Bel.), DK 61: Hakan Akbaş (Sultanbeyli Bel.), DK 64: Mehmet Eksik (Şanlıurfa K.Bel.), DK 79: Serkan Silan (Sultanbeyli Bel.), DK 87: Dursun Türk (Sultanbeyli Bel.)
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