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ORHANGAZİSPOR 0 - OFSPOR 0

Orhangazispor 0 - Ofspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 14. haftasında Orhangazispor ile Ofspor Yalova Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Orhangazispor 0 - Ofspor 0

TFF 3.Lig 1.Grup 14. haftasında Orhangazispor ile Ofspor Yalova Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Orhangazispor: Erman Öztürk, Uğur Adem Gezer, Murat İrişli, Muhammet Çiçek, Kadir Gezer, Oğuz Küçük (46' Yunus Emre Mest), Hasan Kul, Mustafa Yüksektepe, Ercan Karaca (79' Mustafa Cevret), Atahan Mehmet Kömürlü (64' İlhan Faruk Güler), Koray Kurt

Teknik Direktör: Servet Renda

Ofspor: Yunus Emre Kırdal, Onur Çakır, Hamdi Dereli (29' Fatih Kaan Arıman), Selim Şahin, Arif İşçi, Muhammet Fettahoğlu, Canberk Özçakır, Sergen İlhan, Niyazi Çolak (79' Furkan Karabatak), Fatih Aydın, Nevzat Bilen (90' Furkan Aydın)

Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca

Hakem: Bayram Başkan, Barış Akdağ, Fetullah Çetinelli, Yusuf Adnan Kendirciler

Sarı Kartlar: DK 4: Selim Şahin (Ofspor), DK 30: Kadir Gezer (Orhangazispor), DK 46: Murat İrişli (Orhangazispor), DK 68: Mustafa Yüksektepe (Orhangazispor), DK 90: Canberk Özçakır (Ofspor)

Kırmızı Kart: DK 24: Selim Şahin (Ofspor)

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